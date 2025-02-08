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Редкоземельные металлы и снежный шторм: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Редкоземельные металлы и снежный шторм: топ новостей недели
Редкоземельные металлы и снежный шторм: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Редкоземельные металлы и снежный шторм: топ новостей недели
США хотят забрать у Украины редкоземельные металлы. 150 российских военных на этой неделе вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Ученый... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T18:48
2025-02-08T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. США хотят забрать у Украины редкоземельные металлы. 150 российских военных на этой неделе вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Ученый объяснил чего ожидать в Крыму после серии землетрясений в Греции. В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт. На полуостров на этой неделе обрушилась непогода. Глава республики Сергей Аксенов подписал указ о дополнительных выходных дняхСамые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Редкоземельные металлы УкраиныСША хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявил на этой неделе американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.По мнению доцента кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константина Работягова, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.Как считает политолог Малек Дудаков, такое требование - еще один формальный повод урезать внешние транши Киеву. Европейским ястребам вкупе с украинскими лоббистами остается лишь гадать, как им теперь откупаться от Трампа. Хороших вариантов остается не так-то много, пояснил эксперт.Обмен пленными150 российских военных на этой неделе вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие сначала были направлены на территорию Белоруссии, далее - будут доставлены на родину. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны РФЗемлетрясения в Греции и КрымуГреческий остров Санторини пережил серию землетрясений, продолжающихся с минувшей пятницы. Речь о нескольких сотнях подземных толчков. Местные жители и туристы массово покидают регион из-за опасности извержения вулкана, сообщала на этой неделе The Guardian.Череду землетрясений в районе Эгейского моря можно назвать из ряда вон выходящим событием. Однако для Крыма такие сейсмические события проходят незамеченным, поскольку регионы находятся друг от друга на значительном расстоянии, комментировал тему РИА Новости Крым ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.Курорт без мазутаНа этой неделе в Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт. Речь о пляжах Симферопольского района Крыма. При этом в курортной Николаевке создано три мониторинговых группы для обследования береговой полосы, сообщал глава района Сергей Петелин.Выходные в КрымуВласти Крыма ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. 31 марта крымчане будут отдыхать в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля - по случаю Пасхи, 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Непогода на полуостровеВ ночь на 7 февраля на Крым обрушился снежный шторм. Непогода повредила линии электропередач, на дороги вывели снегоуборочную технику и дежурных спасателей. Некоторые участки закрыли для движения транспорта. По данным опасная погода ожидается вполоть до 9 февраля. В частности - усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Всех руководителей автотранспортных предприятий в связи с опасной погодой просят уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов. Автомобилистов просят не выезжать без острой надобности на далекие расстояния.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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Редкоземельные металлы и снежный шторм: топ новостей недели

Редкоземельные металлы Украины и снежный шторм в Крыму – популярные темы недели

18:48 08.02.2025
 
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. США хотят забрать у Украины редкоземельные металлы. 150 российских военных на этой неделе вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Ученый объяснил чего ожидать в Крыму после серии землетрясений в Греции. В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт. На полуостров на этой неделе обрушилась непогода. Глава республики Сергей Аксенов подписал указ о дополнительных выходных днях
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Редкоземельные металлы Украины

США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь, заявил на этой неделе американский президент Дональд Трамп. Это нужно, чтобы возместить средства, потраченные на поддержку Киева, пояснил позже представитель американского Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз.
По мнению доцента кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константина Работягова, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.
Как считает политолог Малек Дудаков, такое требование - еще один формальный повод урезать внешние транши Киеву. Европейским ястребам вкупе с украинскими лоббистами остается лишь гадать, как им теперь откупаться от Трампа. Хороших вариантов остается не так-то много, пояснил эксперт.

Обмен пленными

150 российских военных на этой неделе вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие сначала были направлены на территорию Белоруссии, далее - будут доставлены на родину. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны РФ

Землетрясения в Греции и Крыму

Греческий остров Санторини пережил серию землетрясений, продолжающихся с минувшей пятницы. Речь о нескольких сотнях подземных толчков. Местные жители и туристы массово покидают регион из-за опасности извержения вулкана, сообщала на этой неделе The Guardian.
Череду землетрясений в районе Эгейского моря можно назвать из ряда вон выходящим событием. Однако для Крыма такие сейсмические события проходят незамеченным, поскольку регионы находятся друг от друга на значительном расстоянии, комментировал тему РИА Новости Крым ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.

Курорт без мазута

На этой неделе в Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт. Речь о пляжах Симферопольского района Крыма. При этом в курортной Николаевке создано три мониторинговых группы для обследования береговой полосы, сообщал глава района Сергей Петелин.

Выходные в Крыму

Власти Крыма ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. 31 марта крымчане будут отдыхать в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля - по случаю Пасхи, 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.

Непогода на полуострове

В ночь на 7 февраля на Крым обрушился снежный шторм. Непогода повредила линии электропередач, на дороги вывели снегоуборочную технику и дежурных спасателей. Некоторые участки закрыли для движения транспорта. По данным опасная погода ожидается вполоть до 9 февраля. В частности - усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Всех руководителей автотранспортных предприятий в связи с опасной погодой просят уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов. Автомобилистов просят не выезжать без острой надобности на далекие расстояния.
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