https://crimea.ria.ru/20250208/putin-poruchil-razrabotat-mery-po-blokirovke-prestupnykh-zvonkov-s-ukrainy-1144018800.html
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T11:33
2025-02-08T11:33
2025-02-08T12:02
владимир путин (политик)
центр информационно-психологических операций (ципсо)
александр бортников
владимир колокольцев
безопасность
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), центр информационно-психологических операций (ципсо), александр бортников, владимир колокольцев, безопасность, россия, украина
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
11:33 08.02.2025 (обновлено: 12:02 08.02.2025)