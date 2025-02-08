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Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T11:33
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владимир путин (политик)
центр информационно-психологических операций (ципсо)
александр бортников
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безопасность
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), центр информационно-психологических операций (ципсо), александр бортников, владимир колокольцев, безопасность, россия, украина
Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

11:33 08.02.2025 (обновлено: 12:02 08.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с ФСБ России и МВД России... разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан РФ от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.
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Владимир Путин (политик)Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Александр БортниковВладимир КолокольцевБезопасностьРоссияУкраина
 
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