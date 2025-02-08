https://crimea.ria.ru/20250208/putin-poruchil-razrabotat-mery-po-blokirovke-prestupnykh-zvonkov-s-ukrainy-1144018800.html

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T11:33

2025-02-08T11:33

2025-02-08T12:02

владимир путин (политик)

центр информационно-психологических операций (ципсо)

александр бортников

владимир колокольцев

безопасность

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250208/v-mvd-rossii-oprovergli-suschestvovanie-svoey-internet-priemnoy-1144015487.html

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), центр информационно-психологических операций (ципсо), александр бортников, владимир колокольцев, безопасность, россия, украина