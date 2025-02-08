https://crimea.ria.ru/20250208/pozhar-v-moskve-lokalizovan-chto-izvestno-o-spasenii-lyudey-1144029943.html

Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей

Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей

В МЧС Москвы сообщили о локализации пожара в административном здании на востоке столицы, в экстренных службах сообщили РИА Новости, что людей внутри не осталось РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T21:41

2025-02-08T21:41

2025-02-08T21:43

пожар

происшествия

москва

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В МЧС Москвы сообщили о локализации пожара в административном здании на востоке столицы, в экстренных службах сообщили РИА Новости, что людей внутри не осталось – все они спасены и эвакуированы.В экстренных службах сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей. По информации мэра Москвы Сергея Собянина пятеро пострадавших госпитализированы.По информации МЧС России сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение, пожар локализован на площади 300 квадратных метров.Преображенский межрайонный следственный отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование находится на контроле столичной прокуратуры.Ранее в МЧС отмечали, что, по предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.О пожаре в пятиэтажном здании бывшего электрозавода на востоке Москвы стало известно около шести вечера в субботу, 8 февраля. МЧС спасали с верхних этажей с помощью специальных устройств и подъемных механизмов. Ранг пожара менее чем за час был увеличен со второго до четвертого (из пяти).Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании электрозавода. Согласно открытым данным, здесь зарегистрировано около 200 организаций, магазины, бюро услуг, сервисные центры и пр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в КерчиДве женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в ПермиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме

https://crimea.ria.ru/20250208/ploschad-pozhara-v-moskve-na-elektrozavode-rastet-situatsiya-k-etomu-chasu-1144028568.html

москва

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, москва, новости