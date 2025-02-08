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Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей
Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей
В МЧС Москвы сообщили о локализации пожара в административном здании на востоке столицы, в экстренных службах сообщили РИА Новости, что людей внутри не осталось РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T21:41
2025-02-08T21:43
пожар
происшествия
москва
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В МЧС Москвы сообщили о локализации пожара в административном здании на востоке столицы, в экстренных службах сообщили РИА Новости, что людей внутри не осталось – все они спасены и эвакуированы.В экстренных службах сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей. По информации мэра Москвы Сергея Собянина пятеро пострадавших госпитализированы.По информации МЧС России сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение, пожар локализован на площади 300 квадратных метров.Преображенский межрайонный следственный отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование находится на контроле столичной прокуратуры.Ранее в МЧС отмечали, что, по предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.О пожаре в пятиэтажном здании бывшего электрозавода на востоке Москвы стало известно около шести вечера в субботу, 8 февраля. МЧС спасали с верхних этажей с помощью специальных устройств и подъемных механизмов. Ранг пожара менее чем за час был увеличен со второго до четвертого (из пяти).Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании электрозавода. Согласно открытым данным, здесь зарегистрировано около 200 организаций, магазины, бюро услуг, сервисные центры и пр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в КерчиДве женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в ПермиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
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пожар, происшествия, москва, новости
Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей

В охваченном пожаром здании не осталось людей – все спасены и эвакуированы

21:41 08.02.2025 (обновлено: 21:43 08.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПожар в здании Электрозавода
Пожар в здании Электрозавода - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В МЧС Москвы сообщили о локализации пожара в административном здании на востоке столицы, в экстренных службах сообщили РИА Новости, что людей внутри не осталось – все они спасены и эвакуированы.
"Всех людей из здания вывели, никого в здании не осталось", – сказал собеседник агентства.
В экстренных службах сообщили, что число обратившихся к медикам возросло до 10 человек, из них двое детей. По информации мэра Москвы Сергея Собянина пятеро пострадавших госпитализированы.
"Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте", – сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
По информации МЧС России сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение, пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
Преображенский межрайонный следственный отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование находится на контроле столичной прокуратуры.
Ранее в МЧС отмечали, что, по предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.
О пожаре в пятиэтажном здании бывшего электрозавода на востоке Москвы стало известно около шести вечера в субботу, 8 февраля. МЧС спасали с верхних этажей с помощью специальных устройств и подъемных механизмов. Ранг пожара менее чем за час был увеличен со второго до четвертого (из пяти).
Возгорание началось на втором этаже в бывшем здании электрозавода. Согласно открытым данным, здесь зарегистрировано около 200 организаций, магазины, бюро услуг, сервисные центры и пр.
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