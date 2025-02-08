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Погиб при выполнении боевой задачи: в Керчи простились с героем СВО
Погиб при выполнении боевой задачи: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Погиб при выполнении боевой задачи: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи простились с Алексеем Воробьевым, погибшим при освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в администрации Керчи. РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T14:52
2025-02-08T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Керчи простились с Алексеем Воробьевым, погибшим при освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в администрации Керчи.Отмечается, что Алексей заключил контракт для прохождения военной службы в июле 2024 года и погиб в ходе выполнения боевой задачи спецоперации в районе населенного пункта Константиновка.Алексей Воробьев уроженец Керчи. Несколько лет в школьные годы он учился в Крымском казачьем кадетском корпусе, потом в Керченском техническом колледже. Срочную службу проходил в полиции Севастополя, где получил звание ефрейтора. По увольнении в запас вернулся в Керчь, работал и воспитывал сына.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска, что откроет российским войскам дорогу для освобождения Константиновки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий" В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО
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Погиб при выполнении боевой задачи: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи простились с погибшим в ДНР героем спецоперации Алексеем Воробьевым
14:52 08.02.2025 (обновлено: 14:55 08.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Керчи простились с Алексеем Воробьевым, погибшим при освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в администрации Керчи.
"Сегодня проводили в последний путь нашего земляка Алексея Эдуардовича Воробьева. Погиб наш защитник в ходе выполнения боевой задачи специальной военной операции… защищая Родину в Донецкой Народной Республике. Мы сохраним память о герое и его мужестве", – сообщили керченские власти в официальном Telegram-канале администрации.
Отмечается, что Алексей заключил контракт для прохождения военной службы в июле 2024 года и погиб в ходе выполнения боевой задачи спецоперации в районе населенного пункта Константиновка.
Алексей Воробьев уроженец Керчи. Несколько лет в школьные годы он учился в Крымском казачьем кадетском корпусе, потом в Керченском техническом колледже. Срочную службу проходил в полиции Севастополя, где получил звание ефрейтора. По увольнении в запас вернулся в Керчь, работал и воспитывал сына.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска, что откроет российским войскам дорогу для освобождения Константиновки.
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