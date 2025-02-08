https://crimea.ria.ru/20250208/ploschad-pozhara-v-moskve-na-elektrozavode-rastet-situatsiya-k-etomu-chasu-1144028568.html

Площадь пожара в Москве на электрозаводе растет: ситуация к этому часу

Площадь пожара в Москве на электрозаводе растет: ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Площадь пожара в Москве на электрозаводе растет: ситуация к этому часу

Ранг пожара в админздании на востоке Москвы повышен до четвертого из пяти, с горящих этажей спасли около 80 человек, четверо госпитализированы. Площадь пожара... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T19:22

2025-02-08T19:22

2025-02-08T19:42

пожар

москва

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происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ранг пожара в админздании на востоке Москвы повышен до четвертого из пяти, с горящих этажей спасли около 80 человек, четверо госпитализированы. Площадь пожара продолжает увеличиваться, на месте работают следователи, сообщили в столичных ведомствах.По последним данным МЧС России, с верхних этажей горящего здания спасли около 80 человек. Как сообщили столичные спасатели, для этого "использовались спасустройства и подъемные механизмы".В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что троих пострадавших госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения во время пожара.Позже в экстренных службах сообщили, что в больнице уже четверо пострадавших.По данным оперативных служб Москвы, площадь возгорания в здании бывшего московского электрозавода увеличилась до 300 квадратных метров.СК России организовал доследственную проверку по факту пожара в здании на Электрозаводской улице. На месте работают следователи и криминалисты.Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщили в МЧС.Ранее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что пожар произошел в административном пятиэтажном здании бывшего электрозавода на востоке Москвы, людей с верхних этажей спасают с помощью спасательных устройств и подъемных механизмов. Столичная прокуратура проводит проверку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в КерчиДве женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в ПермиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме

москва

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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