https://crimea.ria.ru/20250208/oruzhie-pobedy-legendarnaya-katyusha---infografika-1144024660.html

Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика

Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика

К 80-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне сайт РИА Новости Крым продолжает серию публикаций, посвященных оружию Победы - самым легендарным,... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T17:16

2025-02-08T17:16

2025-02-08T17:48

80 лет победы

история

великая отечественная война

оружие

армия и флот

победа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. К 80-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне сайт РИА Новости Крым продолжает серию публикаций, посвященных оружию Победы - самым легендарным, совершившим перелом в сражениях и битвах видам вооружений."Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО). Она определяла возможность одновременного поражения целей, а залповый огонь обеспечивал внезапность и высокий эффект поражающего и морального воздействия на противника.Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, в народе прозванная "Катюшей" - в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы80 лет со дня освобождения Керчи: война глазами ребенка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, история, великая отечественная война, оружие, инфографика, армия и флот, победа