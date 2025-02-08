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Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика
Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика
К 80-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне сайт РИА Новости Крым продолжает серию публикаций, посвященных оружию Победы - самым легендарным,... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T17:16
2025-02-08T17:16
2025-02-08T17:48
80 лет победы
история
великая отечественная война
оружие
армия и флот
победа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. К 80-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне сайт РИА Новости Крым продолжает серию публикаций, посвященных оружию Победы - самым легендарным, совершившим перелом в сражениях и битвах видам вооружений."Катюша" стала первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО). Она определяла возможность одновременного поражения целей, а залповый огонь обеспечивал внезапность и высокий эффект поражающего и морального воздействия на противника.Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, в народе прозванная "Катюшей" - в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы80 лет со дня освобождения Керчи: война глазами ребенка
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80 лет победы, история, великая отечественная война, оружие, инфографика, армия и флот, победа
Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика
Оружие Победы "Катюша" инфографика
17:16 08.02.2025 (обновлено: 17:48 08.02.2025)