https://crimea.ria.ru/20250208/obmanutye-aferistami-klienty-bankov-smogut-ne-vozvraschat-kredit-1144014493.html

Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит

Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит

Законопроект, направленный на защиту людей от мошенников, заставляющих обманных путем брать кредиты, будет принят Госдумой на следующей неделе с новыми... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T09:45

2025-02-08T09:45

2025-02-08T09:45

мошенничество

фейк

новости

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

кредит

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Законопроект, направленный на защиту людей от мошенников, заставляющих обманных путем брать кредиты, будет принят Госдумой на следующей неделе с новыми поправками, одна из которых позволит заемщикам не возвращать кредитные средства, ушедшие на счета аферистов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, перед рассмотрением законопроекта во втором чтении в него внесли ряд поправок с учетом предложений граждан."В комментариях вы озвучивали предложения. Ко второму чтению подготовлен ряд поправок, которые их учитывают", – написал Володин в своем Telegram-канале.В частности, одной из них ужесточается ответственность банков за то, что кредитовавшийся у него клиент был обманут аферистами.Еще одна поправка предусматривает, что при обращении в банк или микрофинансовую организацию заемщик теперь должен будет предоставлять свой ИНН "для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит", добавил Володин.По его словам, законопроект рассмотрят на следующей неделе. Причем срок вступления в силу некоторых его положений уменьшен вдвое – со 180 дней до 90, поскольку "важно защитить людей от мошенников" как можно скорее, отметил Володин.Напомним, законодательной инициативой, которая была поддержана Госдумой в первом чтении в январе, предусмотрен "период охлаждения" при выдаче заемных средств ", на который финансовые операции откладываются и начинаются проверки. При этом к банкам предъявляется ряд новых требований, которые ужесточат их ответственность на случай обмана клиентов мошенниками.Ранее первый зампредседателя комитета ГД РФ по финансовому рынку Константин Бахарев в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что парламентарии намерены до середины февраля полностью принять законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана Пенсионерка из Севастополя продала квартиры и отдала аферистам 13 млн Видеозвонок из полиции – аферисты в Крыму придумали новую схему обмана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, фейк, новости, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, кредит, банк