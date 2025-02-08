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Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит
Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит
Законопроект, направленный на защиту людей от мошенников, заставляющих обманных путем брать кредиты, будет принят Госдумой на следующей неделе с новыми... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T09:45
2025-02-08T09:45
мошенничество
фейк
новости
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
кредит
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Законопроект, направленный на защиту людей от мошенников, заставляющих обманных путем брать кредиты, будет принят Госдумой на следующей неделе с новыми поправками, одна из которых позволит заемщикам не возвращать кредитные средства, ушедшие на счета аферистов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, перед рассмотрением законопроекта во втором чтении в него внесли ряд поправок с учетом предложений граждан."В комментариях вы озвучивали предложения. Ко второму чтению подготовлен ряд поправок, которые их учитывают", – написал Володин в своем Telegram-канале.В частности, одной из них ужесточается ответственность банков за то, что кредитовавшийся у него клиент был обманут аферистами.Еще одна поправка предусматривает, что при обращении в банк или микрофинансовую организацию заемщик теперь должен будет предоставлять свой ИНН "для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит", добавил Володин.По его словам, законопроект рассмотрят на следующей неделе. Причем срок вступления в силу некоторых его положений уменьшен вдвое – со 180 дней до 90, поскольку "важно защитить людей от мошенников" как можно скорее, отметил Володин.Напомним, законодательной инициативой, которая была поддержана Госдумой в первом чтении в январе, предусмотрен "период охлаждения" при выдаче заемных средств ", на который финансовые операции откладываются и начинаются проверки. При этом к банкам предъявляется ряд новых требований, которые ужесточат их ответственность на случай обмана клиентов мошенниками.Ранее первый зампредседателя комитета ГД РФ по финансовому рынку Константин Бахарев в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что парламентарии намерены до середины февраля полностью принять законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обмана Пенсионерка из Севастополя продала квартиры и отдала аферистам 13 млн Видеозвонок из полиции – аферисты в Крыму придумали новую схему обмана
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мошенничество, фейк, новости, вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, кредит, банк
Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит

Обманутые клиенты банков смогут не возвращать кредит - ГД подготовила поправки к закону

09:45 08.02.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКредит
Кредит - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Законопроект, направленный на защиту людей от мошенников, заставляющих обманных путем брать кредиты, будет принят Госдумой на следующей неделе с новыми поправками, одна из которых позволит заемщикам не возвращать кредитные средства, ушедшие на счета аферистов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, перед рассмотрением законопроекта во втором чтении в него внесли ряд поправок с учетом предложений граждан.
"В комментариях вы озвучивали предложения. Ко второму чтению подготовлен ряд поправок, которые их учитывают", – написал Володин в своем Telegram-канале.
В частности, одной из них ужесточается ответственность банков за то, что кредитовавшийся у него клиент был обманут аферистами.
"Если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору", – уточнил Володин.
Еще одна поправка предусматривает, что при обращении в банк или микрофинансовую организацию заемщик теперь должен будет предоставлять свой ИНН "для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит", добавил Володин.
По его словам, законопроект рассмотрят на следующей неделе. Причем срок вступления в силу некоторых его положений уменьшен вдвое – со 180 дней до 90, поскольку "важно защитить людей от мошенников" как можно скорее, отметил Володин.
Напомним, законодательной инициативой, которая была поддержана Госдумой в первом чтении в январе, предусмотрен "период охлаждения" при выдаче заемных средств ", на который финансовые операции откладываются и начинаются проверки. При этом к банкам предъявляется ряд новых требований, которые ужесточат их ответственность на случай обмана клиентов мошенниками.
Ранее первый зампредседателя комитета ГД РФ по финансовому рынку Константин Бахарев в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что парламентарии намерены до середины февраля полностью принять законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты.
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