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Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ
Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ
Вооруженные силы России в течение минувших суток продолжили продвижение вглубь обороны противника, сократив на более чем 1200 боевиков украинские бригады в ДНР, РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T14:03
2025-02-08T14:05
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение минувших суток продолжили продвижение вглубь обороны противника, сократив на более чем 1200 боевиков украинские бригады в ДНР, ЛНР, а также Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне решительных действий подразделений группировки войск "Центр". Российские войска нанесли поражение украинским формированиям в районе населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка.В результате шесть механизированных бригад ВСУ, штурмовая бригада "Лють", а также егерская бригада и бригада национальной полиции Украины совокупно потеряли за сутки около 560 боевиков.Еще порядка 240 украинских военнослужащих пополнили список потерь в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Запад". Российские военные поразили живую силу и технику четырех механизированных бригад ВСУ, а также танковой и штурмовой. Противник потерпел поражение в Харьковской области (Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай), а также в районе Новолюбовки в ЛНР и Дроновки в ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования четырех механизированных бригад ВСУ, а также силы мотопехотной и аэромобильной бригад в Донецкой народной республике. В результате противник потерял более 190 боевиков в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих", – добавили в Минобороны.Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, сократив ряды противника на 30 боевиков.А бойцы группировки войск "Днепр" поразили формирования трех бригад береговой обороны ВСУ под Николаевкой и Токаревкой, а также в районе населенных пунктов Садовое и Днепровское в Херсонской области. ВСУ потеряли здесь еще около 50 боевиков.Помимо этого, в течение минувших суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники ВС РФ нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса Украины.Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах, заявили в Миноброны России.Накануне, 7 февраля, МО РФ сообщало о полном освобождении города Дзержинска в Донецкой народной республике, рассказав о значимости этого населенного пункта для ведения дальнейших боевых действий в зоне СВО. Также в этот день сообщалось об освобождении российскими войсками населенного пункта Дружба в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск "Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ

ВСУ за сутки потеряли свыше 1200 боевиков в зоне спецоперации – Минобороны

14:03 08.02.2025 (обновлено: 14:05 08.02.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФШтурмовики подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Штурмовики подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Запад
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение минувших суток продолжили продвижение вглубь обороны противника, сократив на более чем 1200 боевиков украинские бригады в ДНР, ЛНР, а также Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне решительных действий подразделений группировки войск "Центр". Российские войска нанесли поражение украинским формированиям в районе населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка.
В результате шесть механизированных бригад ВСУ, штурмовая бригада "Лють", а также егерская бригада и бригада национальной полиции Украины совокупно потеряли за сутки около 560 боевиков.
Еще порядка 240 украинских военнослужащих пополнили список потерь в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Запад". Российские военные поразили живую силу и технику четырех механизированных бригад ВСУ, а также танковой и штурмовой. Противник потерпел поражение в Харьковской области (Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай), а также в районе Новолюбовки в ЛНР и Дроновки в ДНР.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования четырех механизированных бригад ВСУ, а также силы мотопехотной и аэромобильной бригад в Донецкой народной республике. В результате противник потерял более 190 боевиков в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих", – добавили в Минобороны.
Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, сократив ряды противника на 30 боевиков.
А бойцы группировки войск "Днепр" поразили формирования трех бригад береговой обороны ВСУ под Николаевкой и Токаревкой, а также в районе населенных пунктов Садовое и Днепровское в Херсонской области. ВСУ потеряли здесь еще около 50 боевиков.
Помимо этого, в течение минувших суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники ВС РФ нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса Украины.
Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах, заявили в Миноброны России.
Накануне, 7 февраля, МО РФ сообщало о полном освобождении города Дзержинска в Донецкой народной республике, рассказав о значимости этого населенного пункта для ведения дальнейших боевых действий в зоне СВО. Также в этот день сообщалось об освобождении российскими войсками населенного пункта Дружба в ДНР.
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