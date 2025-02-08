https://crimea.ria.ru/20250208/novosti-spetsoperatsii-armiya-rossii-proryvaet-oboronu-vsu-1144023404.html

Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ

Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ

Вооруженные силы России в течение минувших суток продолжили продвижение вглубь обороны противника, сократив на более чем 1200 боевиков украинские бригады в ДНР, РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T14:03

2025-02-08T14:03

2025-02-08T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение минувших суток продолжили продвижение вглубь обороны противника, сократив на более чем 1200 боевиков украинские бригады в ДНР, ЛНР, а также Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне решительных действий подразделений группировки войск "Центр". Российские войска нанесли поражение украинским формированиям в районе населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка.В результате шесть механизированных бригад ВСУ, штурмовая бригада "Лють", а также егерская бригада и бригада национальной полиции Украины совокупно потеряли за сутки около 560 боевиков.Еще порядка 240 украинских военнослужащих пополнили список потерь в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Запад". Российские военные поразили живую силу и технику четырех механизированных бригад ВСУ, а также танковой и штурмовой. Противник потерпел поражение в Харьковской области (Моначиновка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай), а также в районе Новолюбовки в ЛНР и Дроновки в ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования четырех механизированных бригад ВСУ, а также силы мотопехотной и аэромобильной бригад в Донецкой народной республике. В результате противник потерял более 190 боевиков в районах населенных пунктов Звановка, Миньковка, Веролюбовка, Ижевка, Часов Яр и Дачное."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих", – добавили в Минобороны.Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области, сократив ряды противника на 30 боевиков.А бойцы группировки войск "Днепр" поразили формирования трех бригад береговой обороны ВСУ под Николаевкой и Токаревкой, а также в районе населенных пунктов Садовое и Днепровское в Херсонской области. ВСУ потеряли здесь еще около 50 боевиков.Помимо этого, в течение минувших суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники ВС РФ нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса Украины.Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах, заявили в Миноброны России.Накануне, 7 февраля, МО РФ сообщало о полном освобождении города Дзержинска в Донецкой народной республике, рассказав о значимости этого населенного пункта для ведения дальнейших боевых действий в зоне СВО. Также в этот день сообщалось об освобождении российскими войсками населенного пункта Дружба в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск "Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине Атака ВСУ на Ростов и Краснодар: повреждены 19 многоэтажек

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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