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Крупный пожар в Москве: с верхних этажей админздания спасли десятки людей
Крупный пожар в Москве: с верхних этажей админздания спасли десятки людей - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Крупный пожар в Москве: с верхних этажей админздания спасли десятки людей
На востоке Москвы огонь охватил административное здание на Электрозаводской улице, внутри находятся люди, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T18:16
2025-02-08T18:16
2025-02-08T18:25
москва
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На востоке Москвы огонь охватил административное здание на Электрозаводской улице, внутри находятся люди, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС России.МЧС России наращивает силы и средства, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники. Тушение продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в КерчиДве женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в ПермиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, пожар
Крупный пожар в Москве: с верхних этажей админздания спасли десятки людей
На крупном пожаре в Москве из охваченного огнем здания спасли 40 человек
18:16 08.02.2025 (обновлено: 18:25 08.02.2025)