https://crimea.ria.ru/20250208/krupnyy-pozhar-v-moskve-s-verkhnikh-etazhey-adminzdaniya-spasayut-lyudey-1144027843.html

Крупный пожар в Москве: с верхних этажей админздания спасли десятки людей

Крупный пожар в Москве: с верхних этажей админздания спасли десятки людей - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Крупный пожар в Москве: с верхних этажей админздания спасли десятки людей

На востоке Москвы огонь охватил административное здание на Электрозаводской улице, внутри находятся люди, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T18:16

2025-02-08T18:16

2025-02-08T18:25

москва

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. На востоке Москвы огонь охватил административное здание на Электрозаводской улице, внутри находятся люди, идет спасательная операция. Об этом сообщили в МЧС России.МЧС России наращивает силы и средства, на месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники. Тушение продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в заброшенном доме в КерчиДве женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в ПермиЧетырехлетний ребенок и мать погибли на пожаре в частном доме

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, пожар