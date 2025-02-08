https://crimea.ria.ru/20250208/krupnyy-pozhar-v-moskve-i-novye-porucheniya-putina--glavnoe-za-den-1144029008.html

Крупный пожар в Москве и новые поручения Путина – главное за день

Крупный пожар в Москве и новые поручения Путина – главное за день - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Крупный пожар в Москве и новые поручения Путина – главное за день

В Москве тушат пожар на бывшем электрозаводе - теперь это административное здание – сотрудники МЧС спасли из огня и эвакуировали более ста человек, включая... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T21:35

2025-02-08T21:35

2025-02-08T21:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев– РИА Новости Крым. В Москве тушат пожар на бывшем электрозаводе - теперь это административное здание – сотрудники МЧС спасли из огня и эвакуировали более ста человек, включая детей. ВСУ атаковали беспилотниками Ростов и Краснодар, под удар попали два десятка многоэтажек. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал на помощь НАТО. Энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Беларусью. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды – несколько участков дорог замело снегом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На крупном пожаре в Москве спасли десятки человекКрупный пожар охватил пятиэтажное административное здание на Электрозаводской улице на востоке Москвы. На верхних этажах огнем оказались заблокированы люди. Менее чем за час ранг пожара был повышен до четвертого из пяти. В ходе спасательной операции сотрудники МЧС спасли десятки человек, установив подъемные механизмы. Столичная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В Ростове ввели режим ЧС после атаки украинских дроновНа территории поврежденных домов в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."На заседании комиссии… принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью", – сообщил Слюсарь.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что повреждения получили жилые дома в Славянском районе города.Шольц назвал Россию и Китай угрозой ГренландииКанцлер Германии Олаф Шольц призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии в связи с угрозой, которая исходит от России и Китая, назвав при этом США "самым важным союзником". Такое заявление он сделал в интервью RND."Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО", – заявил Шольц, призвав усилить присутствие Альянса на острове.Энергосистема Калининградской области стала автономнойВ Минэнерго России сообщили, что благодаря своевременным решениям президента правительства РФ энергетическая система Калининградской области была заблаговременно подготовлена к автономной работе и теперь стала автономной."В 2016-2020 годах в Калининградской области были построены 4 новых объекта генерации… Также был реализован масштабный проект по строительству и реконструкции сетевой инфраструктуры", – заявили в министерстве.Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, в 6.41 (7.41 мск) энергосистема Калининградской области была полностью переведена в автономный режим."Переток Литва – Калининград – 0 МВт. Спасибо за работу энергетикам. И спасибо всем, кто участвовал в масштабном проекте на протяжении этих 10 лет", – написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.Новые поручения ПутинаПрезидент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2024 года.В частности, глава государства поручил правительству установить единый пониженный тариф страховых взносов для социально ориентированных НКО.Правительству совместно с ФСБ и МВД – разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины гражданам России. Также среди поручений – рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач СВО.В Крыму борются со снегопадомВ Крыму в минувшие сутки с заснеженных дорог спасали людей и автомобили. На Ангарском перевале травму во время катания на сноутюбинге получил малолетний ребенок – понадобилась помощь спасателей.На подъеме на Ай-Петри днем образовались очереди из автомобилей: приехавшие покататься любители зимнего отдыха застряли на дороге из-за снежных наметов. К вечеру в ГУ МЧС России по Крыму сообщили, что дорога расчищена и открыта.В Минтрансе республики назвали самые проблемные участки автодорог из-за снежных заносов.

https://crimea.ria.ru/20250208/istericheskiy-sindrom-demokraty-ssha-vosstayut-protiv-trampa--mnenie-1144018563.html

https://crimea.ria.ru/20250208/v-krymu-rebenok-poluchil-travmu-golovy-vo-vremya-kataniy-na-snoutyubinge--1144019567.html

https://crimea.ria.ru/20250208/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-tsentru-makeevke--est-zhertvy-1144025135.html

https://crimea.ria.ru/20250208/redkozemelnye-metally-i-snezhnyy-shtorm-top-novostey-nedeli-1144001066.html

https://crimea.ria.ru/20250208/plutoniy-v-arktike-uchenye-iz-sevastopolya-nachali-unikalnye-issledovaniya-1144014990.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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