https://crimea.ria.ru/20250208/kholodno-i-vetreno-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1143928882.html

Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу

Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, местами пройдет небольшой снег. На дорогах скользко, гололедица. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T00:01

2025-02-08T00:01

2025-02-08T00:01

симферополь

погода в крыму

крымская погода

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143277342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7ded09a6eca866b6c97408540529793.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, местами пройдет небольшой снег. На дорогах скользко, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...+2 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от -3 градусов до нуля, днем от -4 до +4 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250207/v-simferopole-ustanovlen-snezhnyy-rekord--takogo-ne-bylo-15-let-1143990146.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, погода в крыму, крымская погода, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр