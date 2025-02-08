https://crimea.ria.ru/20250208/kholodno-i-vetreno-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1143928882.html
Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу
Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, местами пройдет небольшой снег. На дорогах скользко, гололедица. Об этом рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T00:01
2025-02-08T00:01
2025-02-08T00:01
симферополь
погода в крыму
крымская погода
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, местами пройдет небольшой снег. На дорогах скользко, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...+2 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от -3 градусов до нуля, днем от -4 до +4 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, погода в крыму, крымская погода, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодно и ветрено: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу холодная и ветреная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, местами пройдет небольшой снег. На дорогах скользко, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, на южном побережье 0…-2, днем -2…+3 градуса, в горах -3…-6", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...+2 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от -3 градусов до нуля, днем от -4 до +4 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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