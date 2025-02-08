https://crimea.ria.ru/20250208/istericheskiy-sindrom-demokraty-ssha-vosstayut-protiv-trampa--mnenie-1144018563.html

"Истерический синдром": демократы США восстают против Трампа – мнение

"Истерический синдром": демократы США восстают против Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 08.02.2025

"Истерический синдром": демократы США восстают против Трампа – мнение

Лагерь леволиберальных глобалистов в США начинает новую кампанию против президента Дональда Трампа, команда которого, по их утверждению, "разносит институты... РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T11:54

2025-02-08T11:54

2025-02-08T11:54

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Лагерь леволиберальных глобалистов в США начинает новую кампанию против президента Дональда Трампа, команда которого, по их утверждению, "разносит институты демократии" в Америке, и это дает основания полагать, что пик идеологического и политического раскола Америки еще впереди. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Ранее The New York Times опубликовала статью писательницы Кэтрин Стюарт, в которой она называет Дональда Трампа "беззаконным президентом", а его команду и сторонников – "антидемократическим движением". Оно сформировалось в США за последние полвека, а теперь "разносит" демократические институты, навязывая "авторитарную форму правления" Америкой, отмечается в издании."Хотя оно делает вид, что почитает основателей и Конституцию, оно в корне отвергает идею Америки как современной плюралистической демократии", – заявляет Стюарт.Он отметил, что изображение в статье "распрекрасной американской демократии", которую якобы демонтирует Трамп, абсолютно ложное."Демократия в США, находившаяся на пути превращения в либеральную диктатуру, находится в глубоком кризисе. Именно по этой причине большинство возмущенных этим американцев выбрало Трампа, а не марионетку, которую хотели протащить в Белый дом", – констатирует Пушков.И делает вывод, что "после короткой паузы леволиберальный стан в США начинает новую кампанию против Трампа".Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "радикальные леваки сходят с ума из-за USAID", коррупция в котором была на невиданном уровне, и призвал ликвидировать агентство США по международному развитию как структуру.Ранее политолог Павел Шипилин и ряд других экспертов высказывали мнение, что инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США.Политолог-американист Малек Дудаков предрекал войну наркокартелей против власти из-за реформ Трампа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гражданская война в США – что ожидает Америку после выборов "Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алексей пушков, политика, мнения, сша, в мире, новости