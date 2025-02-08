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Инновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения Путина - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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Инновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения Путина
Инновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения Путина - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Инновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения Путина
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2024 года. РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T12:28
2025-02-08T12:31
владимир путин (политик)
закон и право
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2024 года. Глава государства, в частности, поручил: Правительству рассмотреть вопросы установления на постоянной основе единого пониженного тарифа страховых взносов для социально ориентированных НКО, а также освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям. Правительству совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, Советом при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченным при Президенте по правам ребенка и Госдумой организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами введения интегральной (средней) оценки освоения обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том числе ее учета при поступлении в профессиональные образовательные организации и введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях. Правительству совместно с Генеральной прокуратурой принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями. Правительству совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти. Минобороны совместно с МВД, Минфином, Минздравом, ФСБ, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и автономной НКО "Комитет семей воинов Отечества" рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач СВО. Минздраву представить предложения о совершенствовании условий допуска к обращению на российском рынке инновационных иностранных лекарственных препаратов, а также включить в комиссию Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, представителей общественных пациентских организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), закон и право, общество, россия, новости
Инновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения Путина

Инновационные лекарства и геномная регистрация участников СВО - главные поручения Путина

12:28 08.02.2025 (обновлено: 12:31 08.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2024 года.
Глава государства, в частности, поручил:
Правительству рассмотреть вопросы установления на постоянной основе единого пониженного тарифа страховых взносов для социально ориентированных НКО, а также освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям.
Правительству совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования, Советом при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченным при Президенте по правам ребенка и Госдумой организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами введения интегральной (средней) оценки освоения обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том числе ее учета при поступлении в профессиональные образовательные организации и введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях.
Правительству совместно с Генеральной прокуратурой принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями.
Правительству совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти.
Минобороны совместно с МВД, Минфином, Минздравом, ФСБ, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и автономной НКО "Комитет семей воинов Отечества" рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач СВО.
Минздраву представить предложения о совершенствовании условий допуска к обращению на российском рынке инновационных иностранных лекарственных препаратов, а также включить в комиссию Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, представителей общественных пациентских организаций.
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