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Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим

Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим - РИА Новости Крым, 08.02.2025

Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим

Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим в 6.41 (7.41 мск), сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T13:50

2025-02-08T13:50

2025-02-08T13:50

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калининград

электроэнергия

новости

литва

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим в 6.41 (7.41 мск), сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.Глава региона уточнил, что нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.Как ранее сообщала пресс-служба правительства, все операции будут выполняться диспетчерами Балтийского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемы) по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком, которая обеспечит безопасность перевода и пройдет незаметно для потребителей области.Все необходимые режимные условия для перевода созданы. На электростанциях области имеется необходимый и достаточный резерв мощности, величина которого ежесуточно определяется в диспетчерском центре Системного оператора на стадии планирования.Энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, калининград, электроэнергия, новости, литва, европейский союз