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Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим
Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим
Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим в 6.41 (7.41 мск), сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T13:50
2025-02-08T13:50
2025-02-08T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим в 6.41 (7.41 мск), сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.Глава региона уточнил, что нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.Как ранее сообщала пресс-служба правительства, все операции будут выполняться диспетчерами Балтийского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемы) по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком, которая обеспечит безопасность перевода и пройдет незаметно для потребителей области.Все необходимые режимные условия для перевода созданы. На электростанциях области имеется необходимый и достаточный резерв мощности, величина которого ежесуточно определяется в диспетчерском центре Системного оператора на стадии планирования.Энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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калининградская область, калининград, электроэнергия, новости, литва, европейский союз
Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим
Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим в 6.41 (7.41 мск), сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"В 6.41 (7.41 мск) энергосистема Калининградской области была переведена в автономный режим. Переток Литва-Калининград – 0 МВт. Спасибо за работу энергетикам. И спасибо всем, кто участвовал в масштабном проекте на протяжении этих 10 лет", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства, все операции будут выполняться диспетчерами Балтийского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемы) по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком, которая обеспечит безопасность перевода и пройдет незаметно для потребителей области.
Все необходимые режимные условия для перевода созданы. На электростанциях области имеется необходимый и достаточный резерв мощности, величина которого ежесуточно определяется в диспетчерском центре Системного оператора на стадии планирования.
Энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
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