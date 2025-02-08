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36 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем

36 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем - РИА Новости Крым, 08.02.2025

36 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T06:55

2025-02-08T06:55

2025-02-08T07:25

министерство обороны рф

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны России.После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что аналогичные повреждения получили жилые дома в Славянском районе."Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в своем ТГ-канале.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250208/ataka-vsu-na-rostov-i-krasnodar-povrezhdeny-19-mnogoetazhek-1144012812.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия