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36 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем - РИА Новости Крым, 08.02.2025
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36 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем
36 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем - РИА Новости Крым, 08.02.2025
36 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T06:55
2025-02-08T07:25
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны России.После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что аналогичные повреждения получили жилые дома в Славянском районе."Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в своем ТГ-канале.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
36 БПЛА сбиты над тремя областями России и Краснодарским краем

36 БПЛА сбиты над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и Краснодарским краем

06:55 08.02.2025 (обновлено: 07:25 08.02.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны России.
"18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять – уничтожены над территорией Белгородской области и два – над Краснодарским краем", - говорится в сообщении ведомства.
После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, под ПВР подготовлен лицей, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что аналогичные повреждения получили жилые дома в Славянском районе.
"Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в своем ТГ-канале.
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Министерство обороны РФОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествия
 
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