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ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад
ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад - РИА Новости Крым, 08.02.2025
ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад
Российские войска в ходе наступления за сутки поразили формирования двенадцати бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T15:45
2025-02-08T15:45
2025-02-08T15:45
новости
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления за сутки поразили формирования двенадцати бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.В течение суток противник один раз пытался контратаковать, но безуспешно.Уточняется, что вооруженные силы Украины были поражены в районах населенных пунктов: Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации при поддержке артиллерии была поражена живая сила и техника противника в районе 23 населенных пунктов Сумской области.В их числе: Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка.По данным Минобороны РФ, за все время боев на Курском направлении российские войска уничтожили более 58 550 украинских боевиков. Только за минувшие сутки ВСУ потеряли здесь 320 военнослужащих.Кроме того, за сутки украинские войска лишись двух танков, четырех бронетранспортеров и трех боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США. А также 13 боевых бронированных машин и 11 автомобилей, шести артиллерийских орудий и пяти минометов, инженерной машины разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, двух пусковых установок РСЗО и трех пунктов управления беспилотниками.Накануне в военном ведомстве РФ сообщили, что российские военные сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области.Ранее сегодня в Минобороны заявляли, что ВС РФ за сутки прорвали оборону противника на разных направлениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС "Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад
ВС РФ уничтожили более 58, 5 тысяч украинских боевиков в боях на Курском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления за сутки поразили формирования двенадцати бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение суток противник один раз пытался контратаковать, но безуспешно.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ", – сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что вооруженные силы Украины были поражены в районах населенных пунктов: Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации при поддержке артиллерии была поражена живая сила и техника противника в районе 23 населенных пунктов Сумской области.
В их числе: Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка.
По данным Минобороны РФ, за все время боев на Курском направлении российские войска уничтожили более 58 550 украинских боевиков. Только за минувшие сутки ВСУ потеряли здесь 320 военнослужащих.
Кроме того, за сутки украинские войска лишись двух танков, четырех бронетранспортеров и трех боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США. А также 13 боевых бронированных машин и 11 автомобилей, шести артиллерийских орудий и пяти минометов, инженерной машины разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, двух пусковых установок РСЗО и трех пунктов управления беспилотниками.
Накануне в военном ведомстве РФ сообщили
, что российские военные сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области.
Ранее сегодня в Минобороны заявляли
, что ВС РФ за сутки прорвали оборону противника на разных направлениях.
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