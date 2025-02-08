Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад - РИА Новости Крым, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250208/-vsu-vybivayut-iz-kurskoy-oblasti--porazheny-formirovaniya-12-brigad-1144024742.html
ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад
ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад - РИА Новости Крым, 08.02.2025
ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад
Российские войска в ходе наступления за сутки поразили формирования двенадцати бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.02.2025
2025-02-08T15:45
2025-02-08T15:45
новости
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_a9a3f3e503db259316dd9181a62b5606.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления за сутки поразили формирования двенадцати бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.В течение суток противник один раз пытался контратаковать, но безуспешно.Уточняется, что вооруженные силы Украины были поражены в районах населенных пунктов: Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации при поддержке артиллерии была поражена живая сила и техника противника в районе 23 населенных пунктов Сумской области.В их числе: Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка.По данным Минобороны РФ, за все время боев на Курском направлении российские войска уничтожили более 58 550 украинских боевиков. Только за минувшие сутки ВСУ потеряли здесь 320 военнослужащих.Кроме того, за сутки украинские войска лишись двух танков, четырех бронетранспортеров и трех боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США. А также 13 боевых бронированных машин и 11 автомобилей, шести артиллерийских орудий и пяти минометов, инженерной машины разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, двух пусковых установок РСЗО и трех пунктов управления беспилотниками.Накануне в военном ведомстве РФ сообщили, что российские военные сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области.Ранее сегодня в Минобороны заявляли, что ВС РФ за сутки прорвали оборону противника на разных направлениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС "Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО
https://crimea.ria.ru/20250208/novosti-spetsoperatsii-armiya-rossii-proryvaet-oboronu-vsu-1144023404.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_9d47ea83c783102e900aec4af125169f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад

ВС РФ уничтожили более 58, 5 тысяч украинских боевиков в боях на Курском направлении

15:45 08.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления за сутки поразили формирования двенадцати бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение суток противник один раз пытался контратаковать, но безуспешно.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ", – сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что вооруженные силы Украины были поражены в районах населенных пунктов: Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации при поддержке артиллерии была поражена живая сила и техника противника в районе 23 населенных пунктов Сумской области.
В их числе: Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка.
По данным Минобороны РФ, за все время боев на Курском направлении российские войска уничтожили более 58 550 украинских боевиков. Только за минувшие сутки ВСУ потеряли здесь 320 военнослужащих.
Кроме того, за сутки украинские войска лишись двух танков, четырех бронетранспортеров и трех боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США. А также 13 боевых бронированных машин и 11 автомобилей, шести артиллерийских орудий и пяти минометов, инженерной машины разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, двух пусковых установок РСЗО и трех пунктов управления беспилотниками.
Накануне в военном ведомстве РФ сообщили, что российские военные сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области.
Ранее сегодня в Минобороны заявляли, что ВС РФ за сутки прорвали оборону противника на разных направлениях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине
В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО
Штурмовики подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Запад
14:03
Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ
 
НовостиСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Крупный пожар в Москве: с верхних этажей админздания спасли десятки людей
17:45Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки
17:16Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика
16:33ВСУ нанесли ракетный удар по центру Макеевки – есть жертвы
16:05Прямой автобусный рейс свяжет Севастополь и Мариуполь: чем это важно
15:45 ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад
15:12Снежный шторм в Крыму: ситуация на дорогах сейчас
14:52Погиб при выполнении боевой задачи: в Керчи простились с героем СВО
14:17В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
14:03Новости спецоперации: армия России прорывает оборону ВСУ
13:50Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим
13:13В Симферополе мужчину обвиняют в убийстве соседа из ревности
13:04Шольц назвал Россию и Китай угрозой Гренландии и призвал НАТО на помощь
12:28Инновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения Путина
12:15В Крыму ребенок получил травму головы во время катаний на сноутюбинге
12:09В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО
11:54"Истерический синдром": демократы США восстают против Трампа – мнение
11:33Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины
11:14В Крыму из снежных заносов спасли людей и автомобили
10:48"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине
Лента новостейМолния