https://crimea.ria.ru/20250208/-vsu-vybivayut-iz-kurskoy-oblasti--porazheny-formirovaniya-12-brigad-1144024742.html

ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад

ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад - РИА Новости Крым, 08.02.2025

ВСУ выбивают из Курской области – поражены формирования 12 бригад

Российские войска в ходе наступления за сутки поразили формирования двенадцати бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.02.2025

2025-02-08T15:45

2025-02-08T15:45

2025-02-08T15:45

новости

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_a9a3f3e503db259316dd9181a62b5606.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления за сутки поразили формирования двенадцати бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.В течение суток противник один раз пытался контратаковать, но безуспешно.Уточняется, что вооруженные силы Украины были поражены в районах населенных пунктов: Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации при поддержке артиллерии была поражена живая сила и техника противника в районе 23 населенных пунктов Сумской области.В их числе: Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка.По данным Минобороны РФ, за все время боев на Курском направлении российские войска уничтожили более 58 550 украинских боевиков. Только за минувшие сутки ВСУ потеряли здесь 320 военнослужащих.Кроме того, за сутки украинские войска лишись двух танков, четырех бронетранспортеров и трех боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США. А также 13 боевых бронированных машин и 11 автомобилей, шести артиллерийских орудий и пяти минометов, инженерной машины разграждения Pionierpanzer 2 производства Германии, двух пусковых установок РСЗО и трех пунктов управления беспилотниками.Накануне в военном ведомстве РФ сообщили, что российские военные сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области.Ранее сегодня в Минобороны заявляли, что ВС РФ за сутки прорвали оборону противника на разных направлениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС "Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на Украине В Центральном музее Великой Отечественной войны создадут экспозицию о СВО

https://crimea.ria.ru/20250208/novosti-spetsoperatsii-armiya-rossii-proryvaet-oboronu-vsu-1144023404.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)