ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области
После удара ВСУ по газораспределительной станции на Херсонщине повреждена инфраструктура
17:07 07.02.2025 (обновлено: 17:22 07.02.2025)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 22-летний мужчина и 70-летняя женщина пострадали в результате вражеской атаки ВСУ по Новой Каховке. Также киевские боевики ударили по газораспределительной станции в регионе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В результате удара по газораспределительной станции в Новой Каховке повреждена инфраструктура. Там же враг бил по жилым кварталам – ранены двое мирных жителей. Госпитализирован 22-летний молодой человек с множественными осколочными ранениями. Также пострадала 70-летняя женщина – у нее тяжелые минно-взрывные травмы", – сказано в сообщении.
Как сообщает губернатор региона, под удар попали многоквартирные дома, индивидуальные строения, автомобили. На улицах Маяковского и Ленина в Новой Каховке разрушены фасады и окна домов. В Каховке повреждены три многоквартирных и два частных дома.
"Также украинские террористы обстреляли Алешки, Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Обрывку. Нанесен ущерб жилой и коммунальной инфраструктуре. Повреждения оперативно устраняются, пострадавшие получают медицинскую помощь", – сказал глава региона.
Ранее в Запорожской области украинская артиллерия целенаправленно атаковала школьный автобус, где в тот момент находились более 20 детей.
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