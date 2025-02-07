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ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области

ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.02.2025

ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области

22-летний мужчина и 70-летняя женщина пострадали в результате вражеской атаки ВСУ по Новой Каховке. Также киевские боевики ударили по газораспределительной... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T17:07

2025-02-07T17:07

2025-02-07T17:22

владимир сальдо

херсонская область

новости

происшествия

газ

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 22-летний мужчина и 70-летняя женщина пострадали в результате вражеской атаки ВСУ по Новой Каховке. Также киевские боевики ударили по газораспределительной станции в регионе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Как сообщает губернатор региона, под удар попали многоквартирные дома, индивидуальные строения, автомобили. На улицах Маяковского и Ленина в Новой Каховке разрушены фасады и окна домов. В Каховке повреждены три многоквартирных и два частных дома.Ранее в Запорожской области украинская артиллерия целенаправленно атаковала школьный автобус, где в тот момент находились более 20 детей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобусУкраинец осужден за попытку взорвать российских военных на ХерсонщинеЖитель Херсонской области получил 12,5 лет за госизмену

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, происшествия, газ, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу