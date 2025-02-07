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ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области
ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.02.2025
ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области
22-летний мужчина и 70-летняя женщина пострадали в результате вражеской атаки ВСУ по Новой Каховке. Также киевские боевики ударили по газораспределительной... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T17:07
2025-02-07T17:22
владимир сальдо
херсонская область
новости
происшествия
газ
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 22-летний мужчина и 70-летняя женщина пострадали в результате вражеской атаки ВСУ по Новой Каховке. Также киевские боевики ударили по газораспределительной станции в регионе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Как сообщает губернатор региона, под удар попали многоквартирные дома, индивидуальные строения, автомобили. На улицах Маяковского и Ленина в Новой Каховке разрушены фасады и окна домов. В Каховке повреждены три многоквартирных и два частных дома.Ранее в Запорожской области украинская артиллерия целенаправленно атаковала школьный автобус, где в тот момент находились более 20 детей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобусУкраинец осужден за попытку взорвать российских военных на ХерсонщинеЖитель Херсонской области получил 12,5 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новости, происшествия, газ, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области

После удара ВСУ по газораспределительной станции на Херсонщине повреждена инфраструктура

17:07 07.02.2025 (обновлено: 17:22 07.02.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 22-летний мужчина и 70-летняя женщина пострадали в результате вражеской атаки ВСУ по Новой Каховке. Также киевские боевики ударили по газораспределительной станции в регионе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В результате удара по газораспределительной станции в Новой Каховке повреждена инфраструктура. Там же враг бил по жилым кварталам – ранены двое мирных жителей. Госпитализирован 22-летний молодой человек с множественными осколочными ранениями. Также пострадала 70-летняя женщина – у нее тяжелые минно-взрывные травмы", – сказано в сообщении.
Как сообщает губернатор региона, под удар попали многоквартирные дома, индивидуальные строения, автомобили. На улицах Маяковского и Ленина в Новой Каховке разрушены фасады и окна домов. В Каховке повреждены три многоквартирных и два частных дома.

"Также украинские террористы обстреляли Алешки, Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Обрывку. Нанесен ущерб жилой и коммунальной инфраструктуре. Повреждения оперативно устраняются, пострадавшие получают медицинскую помощь", – сказал глава региона.

Ранее в Запорожской области украинская артиллерия целенаправленно атаковала школьный автобус, где в тот момент находились более 20 детей.
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