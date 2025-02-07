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ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск
ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск - РИА Новости Крым, 07.02.2025
ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск
Вооруженные силы Украины за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных, а также свыше 240 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T18:10
2025-02-07T18:14
новости
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных, а также свыше 240 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении бойцами группировки войск "Центр" Дзержинска (украинское наименование – Торецк) в Донецкой Народной Республике.Как отметили в Минобороны, для удержания Дзержинска, который был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад – всего до 50 батальонов. При освобождении Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования "Ветераны". *запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
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ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск

Потери ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных – Минобороны

18:10 07.02.2025 (обновлено: 18:14 07.02.2025)
 
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Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных, а также свыше 240 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении бойцами группировки войск "Центр" Дзержинска (украинское наименование – Торецк) в Донецкой Народной Республике.
"Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки – это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов", – говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, для удержания Дзержинска, который был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад – всего до 50 батальонов.

"Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в том числе бригада "Азов"*, а также подразделения иностранных наемников", – указали в МО.

При освобождении Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования "Ветераны".
*запрещенная в России террористическая организация.
 
НовостиМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
18:31В Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска
18:10ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск
18:03"Радикальные леваки сходят с ума": Трамп о коррупции в USAID
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