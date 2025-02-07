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ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск

ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск - РИА Новости Крым, 07.02.2025

ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск

Вооруженные силы Украины за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных, а также свыше 240 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T18:10

2025-02-07T18:10

2025-02-07T18:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных, а также свыше 240 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении бойцами группировки войск "Центр" Дзержинска (украинское наименование – Торецк) в Донецкой Народной Республике.Как отметили в Минобороны, для удержания Дзержинска, который был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад – всего до 50 батальонов. При освобождении Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования "Ветераны". *запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу