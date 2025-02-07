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ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск
ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск - РИА Новости Крым, 07.02.2025
ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск
Вооруженные силы Украины за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных, а также свыше 240 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T18:10
2025-02-07T18:10
2025-02-07T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных, а также свыше 240 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении бойцами группировки войск "Центр" Дзержинска (украинское наименование – Торецк) в Донецкой Народной Республике.Как отметили в Минобороны, для удержания Дзержинска, который был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад – всего до 50 батальонов. При освобождении Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования "Ветераны". *запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Материал дополняется
ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск
Потери ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных – Минобороны
18:10 07.02.2025 (обновлено: 18:14 07.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли 26 тысяч военных, а также свыше 240 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Минобороны РФ в пятницу сообщило
об освобождении бойцами группировки войск "Центр" Дзержинска (украинское наименование – Торецк) в Донецкой Народной Республике.
"Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки – это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов", – говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, для удержания Дзержинска, который был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад – всего до 50 батальонов.
"Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в том числе бригада "Азов"*, а также подразделения иностранных наемников", – указали в МО.
При освобождении Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования "Ветераны".
*запрещенная в России террористическая организация.