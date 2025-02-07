https://crimea.ria.ru/20250207/vosem-gruppovykh-udarov-naneseno-po-aerodromam-i-obektam-vpk-ukrainy-1143998699.html

Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины

Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектом энергетики, военным аэродромам и другим объектам военно-промышленного комплекса на... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T14:25

2025-02-07T14:25

2025-02-07T14:25

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектом энергетики, военным аэродромам и другим объектам военно-промышленного комплекса на Украине, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки ударных беспилотников, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, вражеские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.Истребители ВКС России в воздушном бою сбили Су-27 воздушных сил Украины, средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун", шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer, 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 630 беспилотников самолетного типа.Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и ХарьковеГорят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по УкраинеУдары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, потери всу , украина, вооруженные силы россии