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Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины
Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины
Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектом энергетики, военным аэродромам и другим объектам военно-промышленного комплекса на... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T14:25
2025-02-07T14:25
новости сво
удары по украине
министерство обороны рф
потери всу
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектом энергетики, военным аэродромам и другим объектам военно-промышленного комплекса на Украине, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки ударных беспилотников, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, вражеские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.Истребители ВКС России в воздушном бою сбили Су-27 воздушных сил Украины, средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун", шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer, 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 630 беспилотников самолетного типа.Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и ХарьковеГорят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по УкраинеУдары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, потери всу , украина, вооруженные силы россии
Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК Украины

ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по Украине - Минобороны

14:25 07.02.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектом энергетики, военным аэродромам и другим объектам военно-промышленного комплекса на Украине, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"С 1 по 7 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, поражены инфраструктура военных аэродромов, места сборки ударных беспилотников, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, вражеские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Истребители ВКС России в воздушном бою сбили Су-27 воздушных сил Украины, средства ПВО уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун", шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer, 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 630 беспилотников самолетного типа.
Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Новости СВОУдары по УкраинеМинистерство обороны РФПотери ВСУУкраинаВооруженные силы России
 
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