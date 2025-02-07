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Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T12:44
2025-02-07T12:44
2025-02-07T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.При отражении контрнаступления украинские силы потеряли более 200 человек, а также восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин.Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение силам ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Лебедевки, Малой Локни, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины и Свердликово. Отражены две контратаки противника. За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58 230 военнослужащих, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортеров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), курская область
Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
12:44 07.02.2025 (обновлено: 12:51 07.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Все атаки противника отражены", - говорится в сообщении.
При отражении контрнаступления украинские силы потеряли более 200 человек, а также восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин.
Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение силам ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Лебедевки, Малой Локни, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины и Свердликово. Отражены две контратаки противника. За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих.
"Уничтожены 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - уточнили в ведомстве.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58 230 военнослужащих, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортеров.
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