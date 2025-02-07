https://crimea.ria.ru/20250207/voennye-rf-sorvali-novuyu-popytku-kontrnastupleniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-1143994092.html

Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Военные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T12:44

2025-02-07T12:44

2025-02-07T12:51

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всу (вооруженные силы украины)

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.При отражении контрнаступления украинские силы потеряли более 200 человек, а также восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин.Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение силам ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Лебедевки, Малой Локни, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины и Свердликово. Отражены две контратаки противника. За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58 230 военнослужащих, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортеров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), курская область