https://crimea.ria.ru/20250207/vdvoe-nizhe-normy-krymu-poobeschali-kholodnye-vykhodnye-1143996960.html

Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные

Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные

Заключительные дни недели в Крыму будут холодными, и даже очень: температура опустится вдвое ниже нормы, погода будет неустойчивой. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T20:41

2025-02-07T20:41

2025-02-07T20:47

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крым

новости крыма

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В Крыму на выходных ожидается температура вдвое ниже нормы и местами снег В Крыму на выходных ожидается температура вдвое ниже нормы и местами снег audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Заключительные дни недели в Крыму будут холодными, и даже очень: температура опустится вдвое ниже нормы, погода будет неустойчивой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, синоптическую ситуацию в Крыму по-прежнему определяет тыловая часть циклона, или циклоническая депрессия, которая время от времени будет подбрасывать локальные заряды снега с вкраплениями мозаичного ледяного дождя.Как и в предыдущие дни, пронизывающий ветер местами может достигать 10 –13 м/с.Ожидаемая температура ночью на выходных в Симферополе -3… -6. По Крыму разброс составит -1…-6, а на побережье будет около нуля. Днем в лучшем случае можно ждать 0… -3, добавил синоптик."И это очень холодно. Я напомню, что ночная норма для Симферополя – это где-то -2…-3. А днем должно быть как минимум +5,5 градусов", – сказал Тишковец.Ранее эксперт заявил, что в Симферополе выпало рекордное для 7 февраля количество снега. Таких снегопадов, как за последние сутки, не было 15 лет, сказал эксперт.Накануне Тишковец предупредил, что Крым попал в область циклонической депрессии и на полуостров обрушатся ледяные дожди.Напомним, в необычайно теплом январе в Крыму фиксировались рекордные температурные показатели. В частности, Симферополь к концу первого месяца года побил рекорд 125-летней давности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный удар по Симферополю - как справляются коммунальщикиВ Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодойАварии на сетях и перекрытая дорога – итоги снежной ночи в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250207/krym-v-snegu--gde-vypalo-bolshe-vsego-1144002511.html

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