В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Якова Матяша
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка Якова Матяша. Он героически погиб на Донецком направлении, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Яков Сергеевич родился в Лабинске Краснодарского края, с детства жил в Севастополе. Здесь он вырос, учился в школе №22, где окончил девять классов. После школы поступил в Севастопольский судостроительный колледж и получил специальность токаря", – сказано в сообщении.
Несколько лет Яков Матяш работал в строительстве и на разный предприятиях города. Он был патриотом России и Севастополя, отметил губернатор. Яков подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прошел подготовку и был отправлен в зону СВО.
"В боях проявил отвагу, самоотверженность и всегда старался выполнить поставленные командованием задачи. Яков Сергеевич Матяш погиб на Донецком направлении. Будем помнить нашего героя", – сказал глава региона.
© Telegram Михаил РазвожаевЯков Матяш
© Telegram Михаил Развожаев
Яков Матяш