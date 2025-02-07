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В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем
В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем - РИА Новости Крым, 07.02.2025
В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем
В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка Якова Матяша. Он героически погиб на Донецком направлении, сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T19:33
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севастополь
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новости сво
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка Якова Матяша. Он героически погиб на Донецком направлении, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Несколько лет Яков Матяш работал в строительстве и на разный предприятиях города. Он был патриотом России и Севастополя, отметил губернатор. Яков подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прошел подготовку и был отправлен в зону СВО.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости сво, герои сво, утраты, память, новости
В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем

В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации Якова Матяша

19:33 07.02.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка Якова Матяша. Он героически погиб на Донецком направлении, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Яков Сергеевич родился в Лабинске Краснодарского края, с детства жил в Севастополе. Здесь он вырос, учился в школе №22, где окончил девять классов. После школы поступил в Севастопольский судостроительный колледж и получил специальность токаря", – сказано в сообщении.

Несколько лет Яков Матяш работал в строительстве и на разный предприятиях города. Он был патриотом России и Севастополя, отметил губернатор. Яков подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прошел подготовку и был отправлен в зону СВО.

"В боях проявил отвагу, самоотверженность и всегда старался выполнить поставленные командованием задачи. Яков Сергеевич Матяш погиб на Донецком направлении. Будем помнить нашего героя", – сказал глава региона.

© Telegram Михаил РазвожаевЯков Матяш
Яков Матяш
© Telegram Михаил Развожаев
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