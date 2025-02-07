https://crimea.ria.ru/20250207/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-yakovom-matyashem-1144005497.html

В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем

В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем - РИА Новости Крым, 07.02.2025

В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка Якова Матяша. Он героически погиб на Донецком направлении, сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T19:33

2025-02-07T19:33

2025-02-07T19:33

севастополь

михаил развожаев

новости сво

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утраты

память

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка Якова Матяша. Он героически погиб на Донецком направлении, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Несколько лет Яков Матяш работал в строительстве и на разный предприятиях города. Он был патриотом России и Севастополя, отметил губернатор. Яков подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, прошел подготовку и был отправлен в зону СВО.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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