https://crimea.ria.ru/20250207/v-krymu-za-moshennichestvo-zaderzhan-administrator-suda-1143998892.html

В Крыму за мошенничество задержан администратор суда

В Крыму за мошенничество задержан администратор суда - РИА Новости Крым, 07.02.2025

В Крыму за мошенничество задержан администратор суда

В Крыму задержали администратора Белогорского районного суда, который пытался получить деньги с одной из сторон в судебном процессе, используя служебное... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T14:41

2025-02-07T14:41

2025-02-07T14:41

мошенничество

крым

белогорск

закон и право

новости крыма

гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Крыму задержали администратора Белогорского районного суда, который пытался получить деньги с одной из сторон в судебном процессе, используя служебное положение. Он обвиняется в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю.Для этого администратор суда сообщил мужчине, что его знакомые правоохранители якобы согласны за взятку возбудить уголовное дело на его неприятеля и заключить его под стражу."При этом работник судебной системы никому далее деньги передавать не собирался, а планировал присвоить их себе", - уточняют в пресс-службе СК.3 февраля, находясь в салоне своего автомобиля, фигурант получил часть суммы в размере одного миллиона рублей. Он был задержан на месте преступления оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Задержанному предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, следователями СК по итогам совместных с ФСБ мероприятий возбуждено уголовное дело.Произошедшее затронуло работу Белогорского районного суда, о чем в Telegram-канале сообщил Верховный суд Республики Крым. В салоне автомобиля, который стал местом преступления, находились судебные дела людей, не имеющих отношения к происходящему. Они были изъяты вместе с автомобилем."Необходимо отметить, что администратор Белогорского районного суда получал деньги в служебном автомобиле, где находились данные гражданские дела, в связи с чем автомобиль вместе с содержимым был изъят как объект, в котором установлены и зафиксированы следы совершенного преступления", - объясняют в СК.На данный момент следователи выясняют информацию об иных возможных противоправных действиях сотрудника суда."Следователь вышел в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Вместе с тем фигуранту суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении пресс-службы Следкома.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФКрымчане отдали мошенникам 60 млн рублей за месяцВидеозвонок из полиции – аферисты в Крыму придумали новую схему обмана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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