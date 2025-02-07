https://crimea.ria.ru/20250207/v-gosdume-otsenili-ugrozu-istrebiteley-mirage-2000-dlya-rossiyskoy-armii-1144009042.html

В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии

В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии - РИА Новости Крым, 07.02.2025

В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии

Поставки киевскому режиму французских истребителей Mirage 2000 не изменят обстановку на линии фронта и не помогут ВСУ и киевскому режиму, заявил в эфире радио... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T21:07

2025-02-07T21:07

2025-02-07T21:07

истребитель mirage

радио "спутник в крыму"

леонид ивлев

мнения

франция

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Поставки киевскому режиму французских истребителей Mirage 2000 не изменят обстановку на линии фронта и не помогут ВСУ и киевскому режиму, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По словам парламентария, Париж не передал Киеву современные многоцелевые истребители Rafale, а отдал устаревшие модели Mirage 2000, которые постепенно снимаются с вооружения французских военно-воздушных сил.В то же время поставкой данных истребителей Франция еще больше втягивается в украинский конфликт, отметил Ивлев.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину. По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые в течение нескольких месяцев прошли подготовку во Франции.Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. Имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применитьПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – ПутинУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истребитель mirage, леонид ивлев, мнения, франция, украина, поставки западного оружия украине