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В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии
В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии - РИА Новости Крым, 07.02.2025
В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии
Поставки киевскому режиму французских истребителей Mirage 2000 не изменят обстановку на линии фронта и не помогут ВСУ и киевскому режиму, заявил в эфире радио... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T21:07
2025-02-07T21:07
истребитель mirage
радио "спутник в крыму"
леонид ивлев
мнения
франция
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Поставки киевскому режиму французских истребителей Mirage 2000 не изменят обстановку на линии фронта и не помогут ВСУ и киевскому режиму, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По словам парламентария, Париж не передал Киеву современные многоцелевые истребители Rafale, а отдал устаревшие модели Mirage 2000, которые постепенно снимаются с вооружения французских военно-воздушных сил.В то же время поставкой данных истребителей Франция еще больше втягивается в украинский конфликт, отметил Ивлев.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину. По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые в течение нескольких месяцев прошли подготовку во Франции.Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. Имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применитьПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – ПутинУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней
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РИА Новости Крым
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истребитель mirage, леонид ивлев, мнения, франция, украина, поставки западного оружия украине
В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии

Mirage 2000 станут металлоломом для наших металлургических заводов – депутат ГД Ивлев

21:07 07.02.2025
 
© AP Photo Ariel SchalitФранцузский истребитель Mirage 2000
Французский истребитель Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo Ariel Schalit
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Поставки киевскому режиму французских истребителей Mirage 2000 не изменят обстановку на линии фронта и не помогут ВСУ и киевскому режиму, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Mirage 2000 – неплохой самолет, но в прошлом. Даже самые современные его модификации не выпускаются с 2007 года. Это самолет на уровне советских самолетов МиГ-29, которые после распада СССР остались на Украине, и которые постоянно сбивают наши военные. Mirage ожидает та же судьба, как и другой переданной ВСУ западной техники – металлолома для наших металлургических заводов", – сказал депутат.

По словам парламентария, Париж не передал Киеву современные многоцелевые истребители Rafale, а отдал устаревшие модели Mirage 2000, которые постепенно снимаются с вооружения французских военно-воздушных сил.
В то же время поставкой данных истребителей Франция еще больше втягивается в украинский конфликт, отметил Ивлев.
"Mirage 2000 не изменит обстановку на линии фронта, не поможет ВСУ и киевскому режиму, но это втягивает Францию в войну. Это плохо для Франции и Западной Европы", – указал депутат.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину. По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые в течение нескольких месяцев прошли подготовку во Франции.
Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. Имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Радио "Спутник в Крыму"Истребитель MirageЛеонид ИвлевМненияФранцияУкраинаПоставки западного оружия Украине
 
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Заголовок открываемого материала
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