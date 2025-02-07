https://crimea.ria.ru/20250207/v-belogorske-obestochat-polsotni-ulits-1143963882.html

В Белогорске обесточат полсотни улиц

В Белогорске обесточат полсотни улиц - РИА Новости Крым, 07.02.2025

В Белогорске обесточат полсотни улиц

Полсотни улиц и переулков Белогорска в пятницу останутся без электричества из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T06:03

2025-02-07T06:03

2025-02-07T06:03

отключение электроэнергии в крыму

белогорск

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Полсотни улиц и переулков Белогорска в пятницу останутся без электричества из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, отключение запланировано на время с 8 до 17 часов по улицам Симферопольской, Нижнегорской, Котовского, Коммунаров, Б. Чобан-Заде, Крылова, Мирошниченко, Некрасова, Островского, Толстого, Чехова, Щелкина, Комсомольской, Луначарского, Гоголя, Дубинина, Калинина, Каштановой, Ключевой, Кривой, Морозова, Пионерской, Семашко, Серова, Суворова, Тополевой, Чапаева, Чкалова, Шабалина, Рылеева, Перекопской, Запрудной, Интернациональной, Тургенева, Ушакова, Горького, Грибоедова, Набережной.Также без света в указанный период останутся переулки Котовского, Щелкина, Щорса, Мирошниченко, Шабалина, Клубный, Ключевой, площадь Красного Октября и Набережный тупик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обесточила 11 сел на востоке КрымаВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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