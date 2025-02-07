Рейтинг@Mail.ru
В Белогорске обесточат полсотни улиц - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250207/v-belogorske-obestochat-polsotni-ulits-1143963882.html
В Белогорске обесточат полсотни улиц
В Белогорске обесточат полсотни улиц - РИА Новости Крым, 07.02.2025
В Белогорске обесточат полсотни улиц
Полсотни улиц и переулков Белогорска в пятницу останутся без электричества из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T06:03
2025-02-07T06:03
отключение электроэнергии в крыму
белогорск
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
лэп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_173:0:1280:623_1920x0_80_0_0_4cac71dfe45e90e66a3acf5a441090fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Полсотни улиц и переулков Белогорска в пятницу останутся без электричества из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, отключение запланировано на время с 8 до 17 часов по улицам Симферопольской, Нижнегорской, Котовского, Коммунаров, Б. Чобан-Заде, Крылова, Мирошниченко, Некрасова, Островского, Толстого, Чехова, Щелкина, Комсомольской, Луначарского, Гоголя, Дубинина, Калинина, Каштановой, Ключевой, Кривой, Морозова, Пионерской, Семашко, Серова, Суворова, Тополевой, Чапаева, Чкалова, Шабалина, Рылеева, Перекопской, Запрудной, Интернациональной, Тургенева, Ушакова, Горького, Грибоедова, Набережной.Также без света в указанный период останутся переулки Котовского, Щелкина, Щорса, Мирошниченко, Шабалина, Клубный, Ключевой, площадь Красного Октября и Набережный тупик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обесточила 11 сел на востоке КрымаВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
белогорск
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_301:0:1186:664_1920x0_80_0_0_c540516472d1f0035a8040a59f007cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, белогорск, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, лэп
В Белогорске обесточат полсотни улиц

В крымском Белогорске без света в пятницу останутся полсотни улиц

06:03 07.02.2025
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Полсотни улиц и переулков Белогорска в пятницу останутся без электричества из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным пресс-службы, отключение запланировано на время с 8 до 17 часов по улицам Симферопольской, Нижнегорской, Котовского, Коммунаров, Б. Чобан-Заде, Крылова, Мирошниченко, Некрасова, Островского, Толстого, Чехова, Щелкина, Комсомольской, Луначарского, Гоголя, Дубинина, Калинина, Каштановой, Ключевой, Кривой, Морозова, Пионерской, Семашко, Серова, Суворова, Тополевой, Чапаева, Чкалова, Шабалина, Рылеева, Перекопской, Запрудной, Интернациональной, Тургенева, Ушакова, Горького, Грибоедова, Набережной.
Также без света в указанный период останутся переулки Котовского, Щелкина, Щорса, Мирошниченко, Шабалина, Клубный, Ключевой, площадь Красного Октября и Набережный тупик.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма
В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
 
Отключение электроэнергии в КрымуБелогорскКрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЛЭП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Мазут в Черном море – на 15 участках берега нашли новые выбросы
09:27Посланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России
09:16На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту
09:02Снег и ветер обесточили восемь сел в двух районах Крыма
08:37Две женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми
08:16Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
08:04Снежный шторм в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
07:37Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
07:10Генпрокурор США распустила группу по преследованию российских активов
06:37USAID пыталось внедриться в парламент Крыма – власти
06:03В Белогорске обесточат полсотни улиц
00:01Настоящая зима: чего ждать от погоды в Крыму 7 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
22:56В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны
22:41Крым в плену циклонической депрессии: ожидаются ледяные дожди
22:33Контрнаступление ВСУ в Курской области и метели в Крыму: главное за день
22:30Хулиганы из Крыма "прославились" в Москве: дело на контроле у главы СК РФ
22:03Как отучить ребенка ругаться матом – советы экспертов
21:51На борьбу с гололедом в Симферополе вывели более 100 единиц спецтехники
21:43Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить
Лента новостейМолния