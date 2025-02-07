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USAID пыталось внедриться в парламент Крыма – власти - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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USAID пыталось внедриться в парламент Крыма – власти
USAID пыталось внедриться в парламент Крыма – власти - РИА Новости Крым, 07.02.2025
USAID пыталось внедриться в парламент Крыма – власти
Структуры Агентства США по международному развитию USAID до 2014 года пытались внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T06:37
2025-02-07T06:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Структуры Агентства США по международному развитию USAID до 2014 года пытались внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.По словам Константинова, структуры USAID активно работали в Крыму до 2014 года и прекратили свою деятельность только после воссоединения полуострова с Россией."Структуры USAID "работали", если это можно так назвать, в Крыму, а по факту – шпионили. Небольшим количеством денег они узнавали все о стране. Скажем, за деньги на четыре новых окна в детский сад надо было сдать полную справку о населенном пункте: количество жителей, предприятия и все остальное. И многие на радостях делали это", – рассказал глава крымского парламента.В конце января агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи США другим странам, за исключением социально важных.В начале февраля стало известно, что чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности госуправления (DOGE, возглавляет Илон Маск – ред.) доступ к конфиденциальным данным. Как сообщил телеканал NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках "в связи с практически полным замораживанием помощи".На Украине действовало около 20 программ USAID. Их закрытие приведет к тому, что огромное количество "грантоедов" будут вынуждены искать новый источник финансирования. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ревизоры из США нагрянули в Киев "Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве
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USAID пыталось внедриться в парламент Крыма – власти

Структуры USAID пытались внедриться в парламент Крыма до 2014 года – Константинов

06:37 07.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Крыма
Госсовет Крыма - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Структуры Агентства США по международному развитию USAID до 2014 года пытались внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"В парламенте Крыма они (структуры USAID – ред.) предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться "по дешевке", – сказал глава крымского парламента.

По словам Константинова, структуры USAID активно работали в Крыму до 2014 года и прекратили свою деятельность только после воссоединения полуострова с Россией.
"Структуры USAID "работали", если это можно так назвать, в Крыму, а по факту – шпионили. Небольшим количеством денег они узнавали все о стране. Скажем, за деньги на четыре новых окна в детский сад надо было сдать полную справку о населенном пункте: количество жителей, предприятия и все остальное. И многие на радостях делали это", – рассказал глава крымского парламента.
В конце января агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи США другим странам, за исключением социально важных.
В начале февраля стало известно, что чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности госуправления (DOGE, возглавляет Илон Маск – ред.) доступ к конфиденциальным данным. Как сообщил телеканал NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках "в связи с практически полным замораживанием помощи".
На Украине действовало около 20 программ USAID. Их закрытие приведет к тому, что огромное количество "грантоедов" будут вынуждены искать новый источник финансирования. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
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