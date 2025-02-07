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Снежный шторм в Крыму и освобождение Дзержинска – главное за день - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Снежный шторм в Крыму и освобождение Дзержинска – главное за день
Снежный шторм в Крыму и освобождение Дзержинска – главное за день - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Снежный шторм в Крыму и освобождение Дзержинска – главное за день
Полуостров накрыл снежный шторм. Вооруженные силы России после пятимесячных боев освободили Дзержинск в ДНР. ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курской... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T22:03
2025-02-07T22:03
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Полуостров накрыл снежный шторм. Вооруженные силы России после пятимесячных боев освободили Дзержинск в ДНР. ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курской области. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пригрозил России ужесточением санкций для "завершения украинского конфликта". На 15 участках кубанского побережья Черного моря выявили новые выбросы мазута. В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержаны молодые женщины-агенты СБУ, планировавшие теракты. Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться снижения инфляции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Полуостров под снегомВ ночь на пятницу Крым накрыли снегопады. На дорогах полуострова в связи с погодными условиями дежурят более 100 единиц техники, за ночь было очищено почти 14 000 километров дорог. Дорожные службы Севастополя за минувшую ночь очистили и обработали от снега и гололедицы более 600 километров автомобильных дорог.ЧС в связи с непогодой зарегистрировано не было, все объекты жизнеобеспечения полуострова работают в штатном режиме. На Ангарском перевале и на Ай-Петри спасатели организовали дежурство в ожидании наплыва желающих провести выходные, катаясь на снегу.Освобождение ДзержинскаМинобороны России в пятницу сообщило об освобождении бойцами группировки войск "Центр" Дзержинска (украинское наименование – Торецк) в Донецкой Народной Республике.Бои за город, который был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций, продолжались пять месяцев. Группировка ВСУ в Дзержинске насчитывала около 40 тысяч военных. Общие потери противника в сражениях за город составили более 26 тысяч человек.Площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров. Кроме того, в ходе операции российские войска освободили еще 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории.Контроль над Дзержинском открывает российским войскам дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг группировки ВСУ в Краматорске.Новая попытка прорыва ВСУ в Курской областиРоссийские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области.При отражении контрнаступления украинские боевики потеряли более 200 человек, а также восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин.За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 370 военнослужащих.Угроза Трампа и Келлога в адрес РФСпецпосланник президента США по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине.Он отметил, что администрация США считает недостаточными действующие санкции против российского нефтяного сектора и рассматривает возможность их усиления. Это, по словам Келлога, "открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять".Он добавил, что над вопросом урегулирования российско-украинского конфликта сейчас работает вся администрация Трампа.Келлог также заявил, что "сделка по Украине не будет приемлемой для всех сторон".Новые выбросы мазута на КубаниНа 15 участках кубанского побережья обнаружены новые выбросы мазута.Уточняется, что мазутные выбросы обнаружены в Краснодарском крае, на участке от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы. Всего в регионе обследуют 265 километров берега и к этому времени вывезли 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.В Крыму и Севастополе новых выбросов не фиксировали.Задержание женщин-агентов СБУСотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины.По данным ФСБ, на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Их подготовили для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Женщинам может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.Поручение Путина правительству по борьбе с инфляциейПрезидент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции.Путин отметил, что темпы экономического роста в РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках. По словам президента, в целом это хороший результат, но правительство должно предоставить план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике.
https://crimea.ria.ru/20250207/v-simferopole-ustanovlen-snezhnyy-rekord--takogo-ne-bylo-15-let-1143990146.html
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https://crimea.ria.ru/20250207/sevastopolyu-vozmestyat-raskhody-na-likvidatsiyu-posledstviy-uragana-2023-goda-1143991087.html
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главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Снежный шторм в Крыму и освобождение Дзержинска – главное за день

Снегопад в Крыму и освобождение Дзержинская в ДНР: главное за день

22:03 07.02.2025
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Полуостров накрыл снежный шторм. Вооруженные силы России после пятимесячных боев освободили Дзержинск в ДНР. ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курской области. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пригрозил России ужесточением санкций для "завершения украинского конфликта". На 15 участках кубанского побережья Черного моря выявили новые выбросы мазута. В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержаны молодые женщины-агенты СБУ, планировавшие теракты. Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться снижения инфляции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Полуостров под снегом

В ночь на пятницу Крым накрыли снегопады. На дорогах полуострова в связи с погодными условиями дежурят более 100 единиц техники, за ночь было очищено почти 14 000 километров дорог. Дорожные службы Севастополя за минувшую ночь очистили и обработали от снега и гололедицы более 600 километров автомобильных дорог.
ЧС в связи с непогодой зарегистрировано не было, все объекты жизнеобеспечения полуострова работают в штатном режиме. На Ангарском перевале и на Ай-Петри спасатели организовали дежурство в ожидании наплыва желающих провести выходные, катаясь на снегу.
Снег в Симферополе
10:18
В Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет

Освобождение Дзержинска

Минобороны России в пятницу сообщило об освобождении бойцами группировки войск "Центр" Дзержинска (украинское наименование – Торецк) в Донецкой Народной Республике.
Бои за город, который был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций, продолжались пять месяцев. Группировка ВСУ в Дзержинске насчитывала около 40 тысяч военных. Общие потери противника в сражениях за город составили более 26 тысяч человек.
Площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров. Кроме того, в ходе операции российские войска освободили еще 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории.
Контроль над Дзержинском открывает российским войскам дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг группировки ВСУ в Краматорске.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
13:58
Российские войска освободили Дружбу в ДНР

Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области.
При отражении контрнаступления украинские боевики потеряли более 200 человек, а также восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин.
За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 370 военнослужащих.
Вертолет Ми-24 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
11:37
Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие

Угроза Трампа и Келлога в адрес РФ

Спецпосланник президента США по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине.
Он отметил, что администрация США считает недостаточными действующие санкции против российского нефтяного сектора и рассматривает возможность их усиления. Это, по словам Келлога, "открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять".
Он добавил, что над вопросом урегулирования российско-украинского конфликта сейчас работает вся администрация Трампа.
Келлог также заявил, что "сделка по Украине не будет приемлемой для всех сторон".
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
18:03
"Радикальные леваки сходят с ума": Трамп о коррупции в USAID

Новые выбросы мазута на Кубани

На 15 участках кубанского побережья обнаружены новые выбросы мазута.
Уточняется, что мазутные выбросы обнаружены в Краснодарском крае, на участке от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы. Всего в регионе обследуют 265 километров берега и к этому времени вывезли 178 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
В Крыму и Севастополе новых выбросов не фиксировали.
В Крыму создают объекты благоустройства городской среды из вторичного пластика - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
15:29
Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод

Задержание женщин-агентов СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины.
По данным ФСБ, на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Их подготовили для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Женщинам может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.
В зале суда - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
17:39
Внучку экс-мэра Самары взяли под стражу по обвинению в двойном убийстве

Поручение Путина правительству по борьбе с инфляцией

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции.
Путин отметил, что темпы экономического роста в РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках. По словам президента, в целом это хороший результат, но правительство должно предоставить план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике.
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
10:51
Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года
 
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Заголовок открываемого материала
22:03Снежный шторм в Крыму и освобождение Дзержинска – главное за день
21:39Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денег
21:22В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощи
21:07В Госдуме оценили угрозу истребителей Mirage 2000 для российской армии
20:41Вдвое ниже нормы: Крыму пообещали холодные выходные
20:11Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
19:33В Севастополе простились с героем спецоперации Яковом Матяшем
19:01Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе
18:31В Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска
18:10ВСУ потеряли 26 тысяч военных за пять месяцев боев за Дзержинск
18:03"Радикальные леваки сходят с ума": Трамп о коррупции в USAID
17:39Внучку экс-мэра Самары взяли под стражу по обвинению в двойном убийстве
17:34В Крыму спасатели вышли в рейды на перевалы
17:22Магистральный водовод повредили в Симферополе во время строительных работ
17:07ВСУ ударили по газораспределительной станции в Херсонской области
16:43Крым в снегу – где выпало больше всего
16:15Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
16:10В Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
15:58Путин поставил задачу снизить инфляцию
15:44В ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПС
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