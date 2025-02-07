https://crimea.ria.ru/20250207/siriya-gotova-sokhranit-rossiyskie-bazy-na-svoey-territorii---uslovie-1143992719.html

Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие

Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Сирия готова сохранить российские базы на своей территории - условие

Сирия готова сохранять российские военные базы на своей территории до тех пор, пока соглашение с Кремлем будет отвечать интересам страны. Такое заявление в... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T11:37

2025-02-07T11:37

2025-02-07T11:37

сирия

россия

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новости

ближний восток

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Сирия готова сохранять российские военные базы на своей территории до тех пор, пока соглашение с Кремлем будет отвечать интересам страны. Такое заявление в интервью The Washington Post сделал новый министр обороны Сирии Мухафаз Абу Касра.По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству "значительно улучшилось" после свержения президента Башара Асада в декабре, и Дамаск готов рассмотреть требования Москвы.Одновременно с этим Сирия также рассматривает возможность заключения оборонных соглашений с несколькими странами и ведет "деликатные переговоры" с Соединенными Штатами и Турцией о статусе их военных баз на своей территории, заявил новый министр обороны. Новые военные соглашения с Анкарой могут предусматривать сокращение или "перераспределение" турецких войск в стране, добавил он.При этом вопрос о том, будут ли США сохранять военное присутствие на северо-востоке страны, "находится на стадии обсуждения", сказал изданию Мухафаз Абу Касра. На данный момент в Сирии остается около 2000 американских военнослужащих, утверждает автор статьи в The Washington Post.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если Россия сохраняет свои военные базы в Сирии, значит, ей придется делать что-то в интересах той страны, где они располагаются.Российские военные базы в городах Латакия и Хмеймим отделены от остальной части страны Сирийским прибрежным горным хребтом, что географически защищает их от возможного нападения, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов. При этом он подчеркнул, что судьба российской авиабазы Хмеймим в Латакии и пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России в Тартусе может быть решена путем переговоров.27 ноября 2024 года движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть семей с детьми удалось вернуть из Сирии домой в РоссиюСирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с ИзраилемСпецслужбы Запада готовят теракты против российских баз в Сирии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, россия, политика, новости, ближний восток, вооруженные силы россии