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Российские войска освободили Дружбу в ДНР
Российские войска освободили Дружбу в ДНР - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Российские войска освободили Дружбу в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, сообщается в недельной сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T13:58
2025-02-07T13:58
2025-02-07T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, сообщается в недельной сводке Минобороны.Российскими силами нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики.Как сообщалось, накануне подразделениями группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Нововасилевку в ДНРРоссийская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской областиБелоусов поблагодарил военных за освобождение Крымского
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили Дружбу в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дружба в ДНР
13:58 07.02.2025 (обновлено: 14:15 07.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР, сообщается в недельной сводке Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики", — сообщили в военном ведомстве.
Российскими силами нанесено поражение подразделениям двух тяжелых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики.
Как сообщалось, накануне подразделениями группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области.
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