https://crimea.ria.ru/20250207/radikalnye-levaki-skhodyat-s-uma-tramp-o-korruptsii-v-usaid-1144006531.html

"Радикальные леваки сходят с ума": Трамп о коррупции в USAID

"Радикальные леваки сходят с ума": Трамп о коррупции в USAID - РИА Новости Крым, 07.02.2025

"Радикальные леваки сходят с ума": Трамп о коррупции в USAID

Коррупция в Агентстве США по международному развитию (USAID) была на невиданном уровне, эта структура должна быть ликвидирована. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T18:03

2025-02-07T18:03

2025-02-07T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Коррупция в Агентстве США по международному развитию (USAID) была на невиданном уровне, эта структура должна быть ликвидирована. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.В конце января агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование всех программ на Украине. Такой приказ получили в киевском офисе агентства после того, как президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи США другим странам, за исключением социально важных.В начале февраля стало известно, что чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности госуправления (DOGE, возглавляет Илон Маск – ред.) доступ к конфиденциальным данным. Маск публично назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Он также заявил, что Трамп согласен закрыть USAID.Как сообщил телеканал NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках "в связи с практически полным замораживанием помощи".На Украине действовало около 20 программ USAID. Их закрытие приведет к тому, что огромное количество "грантоедов" будут вынуждены искать новый источник финансирования, рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:USAID пыталось внедриться в парламент Крыма – властиСокрушительный удар: что Трамп задумал через USAIDРевизоры из США нагрянули в Киев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, сша, usaid, политика