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Путин поставил задачу снизить инфляцию - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Путин поставил задачу снизить инфляцию
Путин поставил задачу снизить инфляцию - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Путин поставил задачу снизить инфляцию
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T15:58
2025-02-07T15:58
владимир путин (политик)
михаил мишустин
экономика
инфляция
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции.Путин отметил, что темпы экономического роста в РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках. По словам президента, в целом это хороший результат, но правительство должно предоставить план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике."Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно - во всех регионах нашей страны - создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе", - подчеркнул президент.Путин напомнил, что в период борьбы с последствиями коронавирусной пандемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииНасколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году
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владимир путин (политик), михаил мишустин, экономика, инфляция, россия, новости
Путин поставил задачу снизить инфляцию

Путин поставил перед кабмином задачу снизить инфляцию и выйти на устойчивый рост экономики

15:58 07.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции.
"Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции", - сказал глава государства.
Путин отметил, что темпы экономического роста в РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках. По словам президента, в целом это хороший результат, но правительство должно предоставить план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике.
"Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно - во всех регионах нашей страны - создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе", - подчеркнул президент.
Путин напомнил, что в период борьбы с последствиями коронавирусной пандемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям.
"Мы договаривались с правительством о том, что эта работа по отраслям будет восстановлена. По нужным направлениям необходимо оказывать эффективную поддержку - так, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты, оценивая долгосрочные перспективы по важнейшим направлениям деятельности", - подчеркнул российский лидер.
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