https://crimea.ria.ru/20250207/putin-postavil-zadachu-snizit-inflyatsiyu-1144000779.html

Путин поставил задачу снизить инфляцию

Путин поставил задачу снизить инфляцию - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Путин поставил задачу снизить инфляцию

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T15:58

2025-02-07T15:58

2025-02-07T15:58

владимир путин (политик)

михаил мишустин

экономика

инфляция

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1144000662_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b7898b87a8b60a899b75cb55a93b87bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции.Путин отметил, что темпы экономического роста в РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках. По словам президента, в целом это хороший результат, но правительство должно предоставить план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике."Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно - во всех регионах нашей страны - создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе", - подчеркнул президент.Путин напомнил, что в период борьбы с последствиями коронавирусной пандемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииНасколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), михаил мишустин, экономика, инфляция, россия, новости