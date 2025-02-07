https://crimea.ria.ru/20250207/prokuratura-kontroliruet-vosstanovlenie-vodosnabzheniya-v-simferopole-1144008121.html

Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе

Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе

Прокуратура республики Крым организовала проверку в связи с повреждением магистрального трубопровода в Симферополе. РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T19:01

2025-02-07T19:01

2025-02-07T18:46

симферополь

прокуратура республики крым

новости крыма

водоснабжение

водовод

водопровод

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура республики Крым организовала проверку в связи с повреждением магистрального трубопровода в Симферополе.Ранее стало известно, что 7 февраля в Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.Предварительно, работы должны быть закончены сегодня до конца дня.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на всем крымском побережье появится система водоотведенияСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма, водоснабжение, водовод, водопровод, отключение воды