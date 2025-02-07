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Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе
Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе
Прокуратура республики Крым организовала проверку в связи с повреждением магистрального трубопровода в Симферополе. РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T19:01
2025-02-07T18:46
симферополь
прокуратура республики крым
новости крыма
водоснабжение
водовод
водопровод
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура республики Крым организовала проверку в связи с повреждением магистрального трубопровода в Симферополе.Ранее стало известно, что 7 февраля в Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.Предварительно, работы должны быть закончены сегодня до конца дня.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на всем крымском побережье появится система водоотведенияСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
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РИА Новости Крым
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симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма, водоснабжение, водовод, водопровод, отключение воды
Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе

Прокуратура Крыма взяла на контроль аварию на магистральном водоводе в Симферополе

19:01 07.02.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура республики Крым организовала проверку в связи с повреждением магистрального трубопровода в Симферополе.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, также будет проконтролирована ситуация при проведении восстановительных работ", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что 7 февраля в Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.
Предварительно, работы должны быть закончены сегодня до конца дня.
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