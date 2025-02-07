https://crimea.ria.ru/20250207/prokuratura-kontroliruet-vosstanovlenie-vodosnabzheniya-v-simferopole-1144008121.html
Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе
Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе
Прокуратура республики Крым организовала проверку в связи с повреждением магистрального трубопровода в Симферополе. РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T19:01
2025-02-07T19:01
2025-02-07T18:46
симферополь
прокуратура республики крым
новости крыма
водоснабжение
водовод
водопровод
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137083512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6af036612528659b3f766f2dacfb1c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура республики Крым организовала проверку в связи с повреждением магистрального трубопровода в Симферополе.Ранее стало известно, что 7 февраля в Симферополе во время строительных работ был поврежден магистральный водовод, что привело к отключению воды на многих улицах. Водоснабжение отсутствует на улицах Крылова, Футболистов, Чехова, Краснознаменная, Нижнегоспитальная, Малофонтанная, Красноармейская, Козлова, Артиллерийская, Братская, Ангарская, Полигонная, В.Ф. Жидкова, Инге, Курцовская, в переулках Братский, Каменный, Скалистый, а также на прилегающих улицах и переулках.Предварительно, работы должны быть закончены сегодня до конца дня.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на всем крымском побережье появится система водоотведенияСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137083512_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_4a6575fe332c0eabca974d37c716ab2d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма, водоснабжение, водовод, водопровод, отключение воды
Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в Симферополе
Прокуратура Крыма взяла на контроль аварию на магистральном водоводе в Симферополе