https://crimea.ria.ru/20250207/na-alyaske-propal-samolet-s-10-lyudmi-na-bortu-1143985810.html

На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту

На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту - РИА Новости Крым, 07.02.2025

На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту

Самолет региональной авиакомпании США Bering Air, на борту которого находились десять человек, пропал с радаров, находясь в небе над Аляской. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T09:16

2025-02-07T09:16

2025-02-07T09:16

аляска

сша

новости

происшествия

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1143986020_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd90ec87341a830694af06c3b5644464.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Самолет региональной авиакомпании США Bering Air, на борту которого находились десять человек, пропал с радаров, находясь в небе над Аляской. Об этом заявили в добровольной пожарной службе города Ном, сообщение ведомства приводит РИА Новости.Отмечается, что самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном – город на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски. На его воздушного судна находились девять пассажиров и пилот.Сообщается, что ведутся активные наземные поиски самолета, а возможность поиска с воздуха осложняет непогода и плохая видимость.В поисково-спасательной операции задействованы национальная гвардия, береговая охрана и армия. Также в район Нома прибыл самолет береговой охраны со специализированным оборудованием, которое способно обнаруживать объекты и людей в условиях плохой видимости.Известно, что региональная авиакомпания США Bering Air со штаб-квартирой в городе Ном на Аляске выполняет регулярные и чартерные внутренние пассажирские перевозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские тренеры и шесть фигуристов погибли при крушении самолета в СШАСемь человек погибли в результате авиакатастрофы в США и 19 пострадалиПриказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное

аляска

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, сша, новости, происшествия, самолет