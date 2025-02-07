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На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту
На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту - РИА Новости Крым, 07.02.2025
На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту
Самолет региональной авиакомпании США Bering Air, на борту которого находились десять человек, пропал с радаров, находясь в небе над Аляской. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T09:16
2025-02-07T09:16
аляска
сша
новости
происшествия
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Самолет региональной авиакомпании США Bering Air, на борту которого находились десять человек, пропал с радаров, находясь в небе над Аляской. Об этом заявили в добровольной пожарной службе города Ном, сообщение ведомства приводит РИА Новости.Отмечается, что самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном – город на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски. На его воздушного судна находились девять пассажиров и пилот.Сообщается, что ведутся активные наземные поиски самолета, а возможность поиска с воздуха осложняет непогода и плохая видимость.В поисково-спасательной операции задействованы национальная гвардия, береговая охрана и армия. Также в район Нома прибыл самолет береговой охраны со специализированным оборудованием, которое способно обнаруживать объекты и людей в условиях плохой видимости.Известно, что региональная авиакомпания США Bering Air со штаб-квартирой в городе Ном на Аляске выполняет регулярные и чартерные внутренние пассажирские перевозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские тренеры и шесть фигуристов погибли при крушении самолета в СШАСемь человек погибли в результате авиакатастрофы в США и 19 пострадалиПриказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
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РИА Новости Крым
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аляска, сша, новости, происшествия, самолет
На Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту

На Аляске пропал самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту

09:16 07.02.2025
 
© CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200TЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет
© CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200T
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Самолет региональной авиакомпании США Bering Air, на борту которого находились десять человек, пропал с радаров, находясь в небе над Аляской. Об этом заявили в добровольной пожарной службе города Ном, сообщение ведомства приводит РИА Новости.
"В настоящее время мы реагируем на сообщение о пропавшем самолете компании Bering Air. На борту находилось десять человек", – сообщила пожарная служба в социальных сетях.
Отмечается, что самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном – город на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски. На его воздушного судна находились девять пассажиров и пилот.
Сообщается, что ведутся активные наземные поиски самолета, а возможность поиска с воздуха осложняет непогода и плохая видимость.
В поисково-спасательной операции задействованы национальная гвардия, береговая охрана и армия. Также в район Нома прибыл самолет береговой охраны со специализированным оборудованием, которое способно обнаруживать объекты и людей в условиях плохой видимости.
Известно, что региональная авиакомпания США Bering Air со штаб-квартирой в городе Ном на Аляске выполняет регулярные и чартерные внутренние пассажирские перевозки.
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АляскаСШАНовостиПроисшествияСамолет
 
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