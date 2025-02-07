https://crimea.ria.ru/20250207/klienty-rnkb-sdali-na-pererabotku-750-kilogrammov-batareek-za-god-1143997660.html

Клиенты РНКБ сдали на переработку 750 килограммов батареек за год

Клиенты РНКБ сдали на переработку 750 килограммов батареек за год - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Клиенты РНКБ сдали на переработку 750 килограммов батареек за год

В январе 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запустил проект по сбору и переработке батареек, клиенты за год сдали свыше 750 килограммов отработанных... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T14:13

2025-02-07T14:13

2025-02-07T14:13

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В январе 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запустил проект по сбору и переработке батареек, клиенты за год сдали свыше 750 килограммов отработанных элементов питания, сообщает пресс-служба кредитной организации.Принесенные батарейки были переданы на переработку экологическому партнеру. В процессе переработки получают сырье, которое используют в качестве вторичного ресурса для производства новых батареек, а также гальванических элементов, щеток электродвигателей, зубного цемента.Сдать батарейки можно в пяти офисах банка в Симферополе. Список адресов:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, крым, новости крыма, экология