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Клиенты РНКБ сдали на переработку 750 килограммов батареек за год
Клиенты РНКБ сдали на переработку 750 килограммов батареек за год - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Клиенты РНКБ сдали на переработку 750 килограммов батареек за год
В январе 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запустил проект по сбору и переработке батареек, клиенты за год сдали свыше 750 килограммов отработанных... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T14:13
2025-02-07T14:13
2025-02-07T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В январе 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запустил проект по сбору и переработке батареек, клиенты за год сдали свыше 750 килограммов отработанных элементов питания, сообщает пресс-служба кредитной организации.Принесенные батарейки были переданы на переработку экологическому партнеру. В процессе переработки получают сырье, которое используют в качестве вторичного ресурса для производства новых батареек, а также гальванических элементов, щеток электродвигателей, зубного цемента.Сдать батарейки можно в пяти офисах банка в Симферополе. Список адресов:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рнкб (пао), банк, крым, новости крыма, экология
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В январе 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запустил проект по сбору и переработке батареек, клиенты за год сдали свыше 750 килограммов отработанных элементов питания, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Принесенные батарейки были переданы на переработку экологическому партнеру. В процессе переработки получают сырье, которое используют в качестве вторичного ресурса для производства новых батареек, а также гальванических элементов, щеток электродвигателей, зубного цемента.
"Каждая использованная батарейка может быть переработана более чем на 90% — от нее практически не остается ненужных отходов. При этом срок разложения батарейки на свалке – более 100 лет. Мы рады, что клиенты поддерживают и принимают активное участие в наших проектах", - сказал руководитель проектов устойчивого развития банка РНКБ Кирилл Вайлунов.
Сдать батарейки можно в пяти офисах банка в Симферополе. Список адресов:
—улица Набережная 60-летия СССР, дом 32;
—улица Киевская, дом 125а;
—проспект Кирова, дом 10;
—улица Пушкина, дом 7;
—улица Кечкеметская, дом 1.
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