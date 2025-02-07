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Киев потерял за неделю 10,5 тысяч боевиков

Киев потерял за неделю 10,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Киев потерял за неделю 10,5 тысяч боевиков

Российские военные за неделю уничтожили еще почти 10,5 тысяч украинских боевиков, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T14:49

2025-02-07T14:49

2025-02-07T14:49

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили еще почти 10,5 тысяч украинских боевиков, сообщает в пятницу Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" за неделю уничтожены свыше 2020 неонацистов, 21 танк, 161 боевая бронированная машина, 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами.Группировка войск "Запад" ликвидировала свыше 1800 боевиков ВСУ, два танка, 19 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли около полутора тысяч солдат, танк, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3700 человек, четыре танка, включая немецкий Leopard, 29 боевых бронированных машин, в том числе американские и шведские, 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии.Группировка "Восток" также продолжила продвижение, уничтожив 955 военных ВСУ, три танка, включая немецкий Leopard, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 31 орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Днепра" разбили 395 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.З неделю освобождены населенный пункт Новомлынск Харьковской области, Крымское, Барановка и Дружба в Донецкой Народной Республике.Всего с начала спец операции уничтожены 653 вражеских самолета, 283 вертолета, 42617 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21242 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21326 орудий полевой артиллерии и минометов, 31384 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК УкраинЗеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий УкраиныКиев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, украина, новости