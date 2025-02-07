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Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
В Севастополе снова изменяют схему движения общественного транспорта из-за ремонта на ул. Адмирала Октябрьского. Как сообщает дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T20:11
2025-02-07T20:11
2025-02-07T19:37
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ремонт дорог
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова изменяют схему движения общественного транспорта из-за ремонта на ул. Адмирала Октябрьского. Как сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной сети города, новая схема начнет действовать с 17 февраля.На сайте ГКУ "Дирекция" размещена информация об изменениях.При этом в ведомстве отмечено, что информация по отдельным маршрутам будет обновлена с учетом обращений пассажиров.Ранее стало известно, что в Севастополе начнется капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта
В Севастополе меняют схему движения транспорта из-за ремонта на одной из улиц