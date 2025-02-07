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Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T08:16
2025-02-07T08:42
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
севастополь
происшествия
теракт
убийство
воронеж
ростов-на-дону
министерство обороны рф
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Сообщается, что на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.Отмечается, что женщины не были непосредственно связаны между собой, только две, деятельность которых была пресечена в Ростове-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами."От задержанных получены признательные показания", – подчеркнули в ФСБ.В отношении задержанных следственными подразделениями Федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Им может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском краеУкраинец осужден за попытку взорвать российских военных на ХерсонщинеВ Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, севастополь, происшествия, теракт, убийство, воронеж, ростов-на-дону, министерство обороны рф, антитеррор
Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева

ФСБ в Севастополе и еще двух городах РФ задержали завербованных Украиной женщин-агентов

08:16 07.02.2025 (обновлено: 08:42 07.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Сообщается, что на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.

"В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами", – рассказали в центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что женщины не были непосредственно связаны между собой, только две, деятельность которых была пресечена в Ростове-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами.
"От задержанных получены признательные показания", – подчеркнули в ФСБ.
В отношении задержанных следственными подразделениями Федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Им может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.
"Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших им содействие в противоправной деятельности", – уточнили в ведомстве.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиСевастопольПроисшествияТерактУбийствоВоронежРостов-на-ДонуМинистерство обороны РФАнтитеррор
 
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