https://crimea.ria.ru/20250207/gotovilis-ubivat-fsb-v-sevastopole-zaderzhali-zhenschin-agentov-kieva-1143984766.html

Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева

Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T08:16

2025-02-07T08:16

2025-02-07T08:42

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Сообщается, что на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.Отмечается, что женщины не были непосредственно связаны между собой, только две, деятельность которых была пресечена в Ростове-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами."От задержанных получены признательные показания", – подчеркнули в ФСБ.В отношении задержанных следственными подразделениями Федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Им может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском краеУкраинец осужден за попытку взорвать российских военных на ХерсонщинеВ Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных

севастополь

воронеж

ростов-на-дону

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, севастополь, происшествия, теракт, убийство, воронеж, ростов-на-дону, министерство обороны рф, антитеррор