https://crimea.ria.ru/20250207/gotovilis-ubivat-fsb-v-sevastopole-zaderzhali-zhenschin-agentov-kieva-1143984766.html
Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T08:16
2025-02-07T08:16
2025-02-07T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Сообщается, что на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.Отмечается, что женщины не были непосредственно связаны между собой, только две, деятельность которых была пресечена в Ростове-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами."От задержанных получены признательные показания", – подчеркнули в ФСБ.В отношении задержанных следственными подразделениями Федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Им может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском краеУкраинец осужден за попытку взорвать российских военных на ХерсонщинеВ Запорожской области женщина пыталась взорвать машину военных
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, севастополь, происшествия, теракт, убийство, воронеж, ростов-на-дону, министерство обороны рф, антитеррор
Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
ФСБ в Севастополе и еще двух городах РФ задержали завербованных Украиной женщин-агентов
08:16 07.02.2025 (обновлено: 08:42 07.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Сообщается, что на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.
"В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами", – рассказали в центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что женщины не были непосредственно связаны между собой, только две, деятельность которых была пресечена в Ростове-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами.
"От задержанных получены признательные показания", – подчеркнули в ФСБ.
В отношении задержанных следственными подразделениями Федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Им может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.
"Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших им содействие в противоправной деятельности", – уточнили в ведомстве.
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