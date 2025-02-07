https://crimea.ria.ru/20250207/genprokuror-ssha-raspustila-gruppu-po-presledovaniyu-rossiyskikh-aktivov-1143981477.html

Генпрокурор США распустила группу по преследованию российских активов

Генпрокурор США распустила группу по преследованию российских активов - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Генпрокурор США распустила группу по преследованию российских активов

Новая генпрокурор США Памэла Бонди распустила рабочую группу американского министерства юстиции, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса. Об... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T07:10

2025-02-07T07:10

2025-02-07T07:10

сша

новости

политика

экономика

россия

финансы

заморозка активов россии

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/07/1115460711_0:172:1965:1277_1920x0_80_0_0_0a7c2317131af2ac3df4d456de76c1e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Новая генпрокурор США Памэла Бонди распустила рабочую группу американского министерства юстиции, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст меморандума генпрокурора.Также в документе подчеркивается, что прокуроры, которые работали по этому направлению, должны вернуться на свои прежние позиции, а ресурсы – перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае 2024 года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли в апреле.В декабре прошлого года США выделили Киеву заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко

https://crimea.ria.ru/20241204/kuda-rossiya-budet-vkladyvat-rezervy--otvet-putina-na-zamorozku-aktivov-1142378597.html

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, политика, экономика, россия, финансы, заморозка активов россии, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов