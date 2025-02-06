https://crimea.ria.ru/20250206/vosem-voln-atak-popytka-kontrnastupleniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-sorvana-1143978871.html

Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана

Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана

Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T21:26

2025-02-06T21:26

2025-02-06T21:36

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

атаки всу на крым

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Об этом сообщили в Миноборооны РФ.ПО данным МО, военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "АрБат", а также операторами БпЛА Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты, при поддержке авиации и артиллерии, украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены.Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.Подразделениями группировки войск "Север" проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликтеПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – ПутинУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, атаки всу на крым, вооруженные силы россии, новости