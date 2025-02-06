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Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана
Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана
Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T21:26
2025-02-06T21:36
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
атаки всу на крым
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Об этом сообщили в Миноборооны РФ.ПО данным МО, военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "АрБат", а также операторами БпЛА Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты, при поддержке авиации и артиллерии, украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены.Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.Подразделениями группировки войск "Север" проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликтеПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – ПутинУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней
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министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, атаки всу на крым, вооруженные силы россии, новости
Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана

Попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана - Минобороны

21:26 06.02.2025 (обновлено: 21:36 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыстрел
Выстрел - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Подразделениями группировки войск "Север" сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Об этом сообщили в Миноборооны РФ.
"Все атаки отражены. На данном направлении с утра 6 февраля ВСУ силами до двух механизированных батальонов на боевых машинах пехоты и боевых бронированных машинах, при поддержке танков и машин разграждения, предприняли восемь волн атак", - говорится в сообщении.
ПО данным МО, военнослужащими 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "АрБат", а также операторами БпЛА Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты, при поддержке авиации и артиллерии, украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены.
Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника.
Подразделениями группировки войск "Север" проводится зачистка районов, где остались разрозненные группы противника.
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Министерство обороны РФСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьАтаки ВСУ на КрымВооруженные силы РоссииНовости
 
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