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В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек
В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек
В этом году в крымских школах начнут оборудовать раздельные кабинеты труда для девочек и мальчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T07:37
2025-02-06T07:37
валентина лаврик
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В этом году в крымских школах начнут оборудовать раздельные кабинеты труда для девочек и мальчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Полностью все кабинеты во всех школах полуострова должны быть переоснащены до 2030 года. В кабинетах будет установлено современное оборудование, заверила Лаврик."Предоставим такое современное оборудование, которое даст возможность отрабатывать навыки, необходимые как в обычной жизни, так и для профессиональной подготовки", – подчеркнула министр.В 2024 году в школьную программу вернули обязательное трудовое обучение – с 1 сентября в школах проводятся уроки труда для учеников с первого по девятый класс. Малышей учат "Технологии ручной обработки материалов" – речь о работе с картоном, бумагой, пластилином, текстильными и природными материалами и так далее. Для 5-9 классов предусмотрены обязательные модули по направлениям "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D моделирование, прототипирование, макетирование".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на трудыВернуть домоводство в школы: в Крыму оценили инициативуВ школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию
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РИА Новости Крым
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валентина лаврик, новости крыма, образование в крыму и севастополе, школа, общество
В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек

В школах Крыма начали оснащать кабинеты труда для мальчиков и девочек

07:37 06.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовая школа
Новая школа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В этом году в крымских школах начнут оборудовать раздельные кабинеты труда для девочек и мальчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

"По региональному проекту "Все лучшее – детям" мы будем оснащать школы оборудованием для кабинетов труда, для девочек и для мальчиков. Понятно, что мы за один год не справимся с этой задачей, потому что это зависит от финансирования", – сказала министр.

Полностью все кабинеты во всех школах полуострова должны быть переоснащены до 2030 года. В кабинетах будет установлено современное оборудование, заверила Лаврик.
"Предоставим такое современное оборудование, которое даст возможность отрабатывать навыки, необходимые как в обычной жизни, так и для профессиональной подготовки", – подчеркнула министр.
В 2024 году в школьную программу вернули обязательное трудовое обучение – с 1 сентября в школах проводятся уроки труда для учеников с первого по девятый класс. Малышей учат "Технологии ручной обработки материалов" – речь о работе с картоном, бумагой, пластилином, текстильными и природными материалами и так далее. Для 5-9 классов предусмотрены обязательные модули по направлениям "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D моделирование, прототипирование, макетирование".
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Валентина ЛаврикНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеШколаОбщество
 
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