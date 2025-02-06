https://crimea.ria.ru/20250206/v-shkolakh-kryma-osnastyat-kabinety-truda-dlya-malchikov-i-devochek-1143946993.html

В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек

В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек

В этом году в крымских школах начнут оборудовать раздельные кабинеты труда для девочек и мальчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T07:37

2025-02-06T07:37

2025-02-06T07:37

валентина лаврик

новости крыма

образование в крыму и севастополе

школа

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В этом году в крымских школах начнут оборудовать раздельные кабинеты труда для девочек и мальчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Полностью все кабинеты во всех школах полуострова должны быть переоснащены до 2030 года. В кабинетах будет установлено современное оборудование, заверила Лаврик."Предоставим такое современное оборудование, которое даст возможность отрабатывать навыки, необходимые как в обычной жизни, так и для профессиональной подготовки", – подчеркнула министр.В 2024 году в школьную программу вернули обязательное трудовое обучение – с 1 сентября в школах проводятся уроки труда для учеников с первого по девятый класс. Малышей учат "Технологии ручной обработки материалов" – речь о работе с картоном, бумагой, пластилином, текстильными и природными материалами и так далее. Для 5-9 классов предусмотрены обязательные модули по направлениям "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D моделирование, прототипирование, макетирование".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на трудыВернуть домоводство в школы: в Крыму оценили инициативуВ школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина лаврик, новости крыма, образование в крыму и севастополе, школа, общество