В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек
В школах Крыма начали оснащать кабинеты труда для мальчиков и девочек
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В этом году в крымских школах начнут оборудовать раздельные кабинеты труда для девочек и мальчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
"По региональному проекту "Все лучшее – детям" мы будем оснащать школы оборудованием для кабинетов труда, для девочек и для мальчиков. Понятно, что мы за один год не справимся с этой задачей, потому что это зависит от финансирования", – сказала министр.
Полностью все кабинеты во всех школах полуострова должны быть переоснащены до 2030 года. В кабинетах будет установлено современное оборудование, заверила Лаврик.
"Предоставим такое современное оборудование, которое даст возможность отрабатывать навыки, необходимые как в обычной жизни, так и для профессиональной подготовки", – подчеркнула министр.
В 2024 году в школьную программу вернули обязательное трудовое обучение – с 1 сентября в школах проводятся уроки труда для учеников с первого по девятый класс. Малышей учат "Технологии ручной обработки материалов" – речь о работе с картоном, бумагой, пластилином, текстильными и природными материалами и так далее. Для 5-9 классов предусмотрены обязательные модули по направлениям "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D моделирование, прототипирование, макетирование".
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