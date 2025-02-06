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В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны
В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны
В Севастополе на мысе Фиолент из-за резкого падения температуры и роста потребления вышла из строя подстанция, на второй подстанции перегорели питающие линии... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T22:56
2025-02-06T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на мысе Фиолент из-за резкого падения температуры и роста потребления вышла из строя подстанция, на второй подстанции перегорели питающие линии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Все необходимые городские службы работают, чтобы авария была ликвидирована в кратчайшие сроки, проинформировал Развожаев. Ранее сетевое предприятие Минобороны информировало о предполагаемых веерных отключениях на Фиоленте с 07.00 7 февраля, но превышение забора мощности случилось раньше, заявил он.После возвращения электроэнергии она все равно будет "подаваться сегментами", чтобы предотвратить новую аварию."Электроэнергия будет подавать не полностью всем потребителям, а тоже сегментами, чтобы в дальнейшем предотвратить эту аварию до повышения температуры и снижения потребления. О графиках отключений и подключений абонентов будет информировать в своем аккаунте 102-е сетевое предприятие Министерства обороны", - предупредил губернатор Севастополя.Днем 6 февраля в Крыму непогода оставила без электричества жителей городов и поселков, обесточено 139 подстанций, без света остались более 18 000 потребителей, сообщили в Крымэнерго. В Симферополе на борьбу с гололедом Крымавтодор вывел более ста единиц техники. Очищено более 6000 км, подсыпано 4082 км дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
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В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны

В Севастополе из-за погоды произошла масштабная авария на энергосетях

22:56 06.02.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на мысе Фиолент из-за резкого падения температуры и роста потребления вышла из строя подстанция, на второй подстанции перегорели питающие линии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Выведена из строя седьмая подстанция, и на двадцатой подстанции питающие линии перегорели от превышения мощности. Соответственно, она тоже сейчас питание в сеть не подает. На обоих подстанциях, кроме бригад 102-го сетевого предприятия Министерства обороны, подключены бригады "Севастопольэнерго", - рассказал губернатор.

Все необходимые городские службы работают, чтобы авария была ликвидирована в кратчайшие сроки, проинформировал Развожаев.
Ранее сетевое предприятие Минобороны информировало о предполагаемых веерных отключениях на Фиоленте с 07.00 7 февраля, но превышение забора мощности случилось раньше, заявил он.
После возвращения электроэнергии она все равно будет "подаваться сегментами", чтобы предотвратить новую аварию.
"Электроэнергия будет подавать не полностью всем потребителям, а тоже сегментами, чтобы в дальнейшем предотвратить эту аварию до повышения температуры и снижения потребления. О графиках отключений и подключений абонентов будет информировать в своем аккаунте 102-е сетевое предприятие Министерства обороны", - предупредил губернатор Севастополя.
Днем 6 февраля в Крыму непогода оставила без электричества жителей городов и поселков, обесточено 139 подстанций, без света остались более 18 000 потребителей, сообщили в Крымэнерго. В Симферополе на борьбу с гололедом Крымавтодор вывел более ста единиц техники. Очищено более 6000 км, подсыпано 4082 км дорог.
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Погода в КрымуПогодаКрымская погодаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевМинистерство обороны РФОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергии
 
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22:56В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны
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