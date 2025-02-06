https://crimea.ria.ru/20250206/v-sevastopole-vyshli-iz-stroya-podstantsii--avariyu-likvidiruet-minoborony-1143979960.html

В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны

В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В Севастополе вышли из строя подстанции – аварию ликвидирует Минобороны

В Севастополе на мысе Фиолент из-за резкого падения температуры и роста потребления вышла из строя подстанция, на второй подстанции перегорели питающие линии... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T22:56

2025-02-06T22:56

2025-02-06T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на мысе Фиолент из-за резкого падения температуры и роста потребления вышла из строя подстанция, на второй подстанции перегорели питающие линии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Все необходимые городские службы работают, чтобы авария была ликвидирована в кратчайшие сроки, проинформировал Развожаев. Ранее сетевое предприятие Минобороны информировало о предполагаемых веерных отключениях на Фиоленте с 07.00 7 февраля, но превышение забора мощности случилось раньше, заявил он.После возвращения электроэнергии она все равно будет "подаваться сегментами", чтобы предотвратить новую аварию."Электроэнергия будет подавать не полностью всем потребителям, а тоже сегментами, чтобы в дальнейшем предотвратить эту аварию до повышения температуры и снижения потребления. О графиках отключений и подключений абонентов будет информировать в своем аккаунте 102-е сетевое предприятие Министерства обороны", - предупредил губернатор Севастополя.Днем 6 февраля в Крыму непогода оставила без электричества жителей городов и поселков, обесточено 139 подстанций, без света остались более 18 000 потребителей, сообщили в Крымэнерго. В Симферополе на борьбу с гололедом Крымавтодор вывел более ста единиц техники. Очищено более 6000 км, подсыпано 4082 км дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг

https://crimea.ria.ru/20250206/krym-v-plenu-tsiklonicheskoy-depressii-ozhidayutsya-ledyanye-dozhdi-1143979573.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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