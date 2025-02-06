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В Севастополе остановлена работа катеров и паромов - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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В Севастополе остановлена работа катеров и паромов
В Севастополе остановлена работа катеров и паромов - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Севастополе остановлена работа катеров и паромов
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T17:11
2025-02-06T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу. Об этом сообщает департамент транспорта города.Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.Ранее в четверг работу морского транспорта в Севастополе уже приостанавливали. В регионе неблагоприятные погодные условия, объявлено штормовое предупреждение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света Непогода остановила паром в СевастополеНа горные дороги Крыма вывели спасателей
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В Севастополе остановлена работа катеров и паромов

В Севастополе второй раз за сутки перекрывают рейд

17:11 06.02.2025 (обновлено: 17:15 06.02.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства.
Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
Ранее в четверг работу морского транспорта в Севастополе уже приостанавливали. В регионе неблагоприятные погодные условия, объявлено штормовое предупреждение.
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