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В Севастополе остановлена работа катеров и паромов

В Севастополе остановлена работа катеров и паромов - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В Севастополе остановлена работа катеров и паромов

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T17:11

2025-02-06T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу. Об этом сообщает департамент транспорта города.Рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.Ранее в четверг работу морского транспорта в Севастополе уже приостанавливали. В регионе неблагоприятные погодные условия, объявлено штормовое предупреждение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света Непогода остановила паром в СевастополеНа горные дороги Крыма вывели спасателей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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