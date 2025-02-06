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В России зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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В России зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии
В России зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В России зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии
В России был зафиксирован резкий рост заболеваемости метапмневмонией, однако ситуация не представляет опасности. Об этом в пресс-центре медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T06:10
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геннадий онищенко
новости
россия
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В России был зафиксирован резкий рост заболеваемости метапмневмонией, однако ситуация не представляет опасности. Об этом в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он подчеркнул, что ввозу заболевания способствовали длинные зимние каникулы и поездки россиян на праздники в Китай, где ранее сообщали о резком распространении метапневмовируса. Однако ситуация не является критичной и опасной. В глобальном масштабе заболеваемость находится в ожидаемых пределах и озабоченности не вызывает.Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщали, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Заболеваемость метапневмовирусом увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше.Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов объяснил что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы.В Крыму это заболевание не выявлено, рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасен ли метапневмовирус для россиянВ Крыму из-за ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детсадахВ Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
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геннадий онищенко, новости, россия, здоровье, здравоохранение в россии
В России зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии

В России был зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии – Онищенко

06:10 06.02.2025 (обновлено: 06:50 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В России был зафиксирован резкий рост заболеваемости метапмневмонией, однако ситуация не представляет опасности. Об этом в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Метапмневмония известный для нас вирус. Давно мы его знаем и следили в прошлые годы за его циркуляцией. Во всех странах идет подъем. У нас – мы резко подросли за третью неделю этого года – статистики за четвертую пока нет, но рост есть", – прокомментировал ситуацию Онищенко в ходе видеомоста о биобезопасности стран Евразийского экономического союза.

Он подчеркнул, что ввозу заболевания способствовали длинные зимние каникулы и поездки россиян на праздники в Китай, где ранее сообщали о резком распространении метапневмовируса. Однако ситуация не является критичной и опасной. В глобальном масштабе заболеваемость находится в ожидаемых пределах и озабоченности не вызывает.

"Особого распространения у нас это сейчас не получило. Характеристику этого вируса мы знаем, ничем особенным он не отличается. Та структура заболеваемости, которая сейчас идет в нашей стране – это парагриппы, классические гриппы H1N1, H3N2", – констатировал академик.

Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщали, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Заболеваемость метапневмовирусом увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше.
Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов объяснил что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы.
В Крыму это заболевание не выявлено, рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
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