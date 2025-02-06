https://crimea.ria.ru/20250206/v-rossii-zafiksirovan-rezkiy-rost-sluchaev-metapmnevmonii-1143940188.html

В России зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии

В России зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В России зафиксирован резкий рост случаев метапмневмонии

В России был зафиксирован резкий рост заболеваемости метапмневмонией, однако ситуация не представляет опасности. Об этом в пресс-центре медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T06:10

2025-02-06T06:10

2025-02-06T06:50

геннадий онищенко

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В России был зафиксирован резкий рост заболеваемости метапмневмонией, однако ситуация не представляет опасности. Об этом в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он подчеркнул, что ввозу заболевания способствовали длинные зимние каникулы и поездки россиян на праздники в Китай, где ранее сообщали о резком распространении метапневмовируса. Однако ситуация не является критичной и опасной. В глобальном масштабе заболеваемость находится в ожидаемых пределах и озабоченности не вызывает.Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщали, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Заболеваемость метапневмовирусом увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше.Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов объяснил что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы.В Крыму это заболевание не выявлено, рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасен ли метапневмовирус для россиянВ Крыму из-за ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детсадахВ Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, новости, россия, здоровье, здравоохранение в россии