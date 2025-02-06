https://crimea.ria.ru/20250206/v-muzee-khersones-tavricheskiy-otsenili-riski-ot-novykh-sanktsiy-zelenskogo-1143967823.html

В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского

В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского

Новые санкции Украины, введенные киевским режимом в отношении Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", на судьбу... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T16:47

2025-02-06T16:47

2025-02-06T16:47

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историко-археологический парк "херсонес таврический"

елена морозова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новые санкции Украины, введенные киевским режимом в отношении Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", на судьбу учреждения никак не повлияют. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила его директор Елена Морозова.По словам Морозовой, музей-заповедник продолжает работу без каких-либо изменений.Сам факт того, что "Херсонес Таврический" попал в санкционный список, утвержденный лидером преступного украинского режима, означает, что этот объект и как учреждение культуры, и как музей все делает правильно, считает Морозова."Единственное, что нас огорчает, это то, что коллекция "скифского золота" так и не вернулась на полуостров, в том числе и в музей-заповедник "Херсонес Таврический". Но мы очень надеемся, что здравый смысл восторжествует, и музеи Севастополя и Крыма получат обратно все предметы фондовых коллекций", – заключила директор учреждения.Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне подписал указ о введении на 10 лет специальных экономических санкций и других ограничительных мер в отношении трех учреждений культуры в Крыму. Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе и двух музеев в Республике Крым: Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.В музеях республики ранее уже прокомментировали новые рестрикции Киева >> В документе отмечается, что санкции предусматривают для учреждений блокировку активов, временное лишение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, ограничение торговых сделок, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственных имуществ Украины и прочееТакже персональные санкции "за уничтожение украинской культурной идентичности" введены в отношении первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина, директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной и других (всего более 50 человек).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему золото скифов не может быть наследием Украины Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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