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В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году

В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году

В Крыму определены около 870 локаций, где в этом году планируется высадка более 105 тысяч деревьев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T14:08

2025-02-06T14:08

2025-02-06T14:08

крым

новости крыма

сергей аксенов

природа

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Крыму определены около 870 локаций, где в этом году планируется высадка более 105 тысяч деревьев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по проблемным вопросам региона.Глава республики указал, что уход и еженедельный обильный полив насаждений должен проводиться в течение первых трех лет. Если из-за халатности чиновников саженцы не приживутся и погибнут, надзорные органы проведут проверку эффективности расходования бюджетных денег и оценки действий или бездействия ответственных чиновников, пообещал Аксенов.Кроме того, руководитель региона поручил курирующим вице-премьерам перепроверить, в каких городах и районах не завершена паспортизация дорог."У каждой дороги должен быть определен собственник и способ приведения ее в нормативное состояние. Бесхозные дороги необходимо поставить на баланс. Общая задача – до 1 июля полностью завершить паспортизацию, отсыпку щебнем и грейдирование дорожной сети по всей республике", - подчеркнул он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зонуВ Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужноНеонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, природа, дороги крыма