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В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году
В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году
В Крыму определены около 870 локаций, где в этом году планируется высадка более 105 тысяч деревьев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T14:08
2025-02-06T14:08
2025-02-06T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Крыму определены около 870 локаций, где в этом году планируется высадка более 105 тысяч деревьев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по проблемным вопросам региона.Глава республики указал, что уход и еженедельный обильный полив насаждений должен проводиться в течение первых трех лет. Если из-за халатности чиновников саженцы не приживутся и погибнут, надзорные органы проведут проверку эффективности расходования бюджетных денег и оценки действий или бездействия ответственных чиновников, пообещал Аксенов.Кроме того, руководитель региона поручил курирующим вице-премьерам перепроверить, в каких городах и районах не завершена паспортизация дорог."У каждой дороги должен быть определен собственник и способ приведения ее в нормативное состояние. Бесхозные дороги необходимо поставить на баланс. Общая задача – до 1 июля полностью завершить паспортизацию, отсыпку щебнем и грейдирование дорожной сети по всей республике", - подчеркнул он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зонуВ Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужноНеонатологи крымского леса: как в Крыму защищают деревья
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крым, новости крыма, сергей аксенов, природа, дороги крыма
В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году
В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев весной и осенью этого года – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Крыму определены около 870 локаций, где в этом году планируется высадка более 105 тысяч деревьев. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по проблемным вопросам региона.
"На территории всех муниципальных образований определено 869 локаций общей площадью два миллиона квадратных метров, где весной и осенью 2025 года запланировано высадить более 105 тысяч деревьев", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики указал, что уход и еженедельный обильный полив насаждений должен проводиться в течение первых трех лет. Если из-за халатности чиновников саженцы не приживутся и погибнут, надзорные органы проведут проверку эффективности расходования бюджетных денег и оценки действий или бездействия ответственных чиновников, пообещал Аксенов.
Кроме того, руководитель региона поручил курирующим вице-премьерам перепроверить, в каких городах и районах не завершена паспортизация дорог.
"У каждой дороги должен быть определен собственник и способ приведения ее в нормативное состояние. Бесхозные дороги необходимо поставить на баланс. Общая задача – до 1 июля полностью завершить паспортизацию, отсыпку щебнем и грейдирование дорожной сети по всей республике", - подчеркнул он.
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