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В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами
В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами
Высокий уровень поддержки россиянами проведения специальной военной операции свидетельствует о сохранении в российском обществе чувства единства и способности к РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T21:07
2025-02-06T21:07
2025-02-06T21:07
общество
эксклюзивы риа новости крым
наталья киселева
вциом
опрос
мнения
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Высокий уровень поддержки россиянами проведения специальной военной операции свидетельствует о сохранении в российском обществе чувства единства и способности к массовой сплоченности в ситуации глобальных угроз для Родины. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опороса, согласно которым проведение СВО спустя три года после ее начала поддерживают на данный момент 67% граждан страны. На протяжении всех трех лет этот показатель составлял 65-68%.При этом на Украине, по словам эксперта, наблюдается обратная ситуация. По данным недавнего опроса украинской соцслужбы "Рейтинг", более половины респондентов (55%) заявляют об ухудшении уровня сплоченности в обществе за последний год.Как отметили социологи, проводившие не только количественные исследования, но и качественные в рамках фокус-групп, граждане Украины находятся в состоянии постоянного напряжения, а боевой дух, который фиксировался в начале СВО, к настоящему времени снижается, указала социолог.Киевский международный институт социологии в свою очередь в прошлом году впервые зафиксировал снижение удельного веса украинцев, готовых терпеть войну. При этом отмечалось, что наибольшее падение отмечается на юге (с 68% до 50%) и на востоке (с 70% до 38%).Хотя полностью доверять соцопросам на Украине не стоит, прежде всего, из-за низкой откровенности респондентов, которым в случае откровенных ответов грозят серьезные неприятности, а также по причине зависимости украинских социологических служб, как и всей Украины, от внешнего финансирования, уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.Однако в целом, в отличие от настроений в российском обществе, украинские социологии отмечают высокий уровень апатии на Украине, причем в различных категориях граждан, независимо от их возраста, пола и региона проживания, добавила Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – соцопросЧисло готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопросХотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США
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общество, наталья киселева, вциом, опрос, мнения, вооруженные силы россии
В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами
Высокий уровень поддержки СВО говорит о сплоченности российского общества – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Высокий уровень поддержки россиянами проведения специальной военной операции свидетельствует о сохранении в российском обществе чувства единства и способности к массовой сплоченности в ситуации глобальных угроз для Родины. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опороса
, согласно которым проведение СВО спустя три года после ее начала поддерживают на данный момент 67% граждан страны. На протяжении всех трех лет этот показатель составлял 65-68%.
"СВО привела к консолидации российского общества, что и отражают результаты опроса ВЦИОМ. Такой высокий уровень поддержки свидетельствует, на мой взгляд, прежде всего о том, что несмотря на смутное время после развала Советского Союза и целенаправленного уничтожения нашей идентичности, в российском сообществе сохранилось чувство единства и, как у нас не раз уже было в истории, способность к массовому сплочению, когда "Отечество в опасности", – сказала Киселева.
При этом на Украине, по словам эксперта, наблюдается обратная ситуация. По данным недавнего опроса украинской соцслужбы "Рейтинг", более половины респондентов (55%) заявляют об ухудшении уровня сплоченности в обществе за последний год.
Как отметили социологи, проводившие не только количественные исследования, но и качественные в рамках фокус-групп, граждане Украины находятся в состоянии постоянного напряжения, а боевой дух, который фиксировался в начале СВО, к настоящему времени снижается, указала социолог.
Киевский международный институт социологии в свою очередь в прошлом году впервые зафиксировал снижение удельного веса украинцев, готовых терпеть войну. При этом отмечалось, что наибольшее падение отмечается на юге (с 68% до 50%) и на востоке (с 70% до 38%).
Хотя полностью доверять соцопросам на Украине не стоит, прежде всего, из-за низкой откровенности респондентов, которым в случае откровенных ответов грозят серьезные неприятности, а также по причине зависимости украинских социологических служб, как и всей Украины, от внешнего финансирования, уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Однако в целом, в отличие от настроений в российском обществе, украинские социологии отмечают высокий уровень апатии на Украине, причем в различных категориях граждан, независимо от их возраста, пола и региона проживания, добавила Киселева.
"Как сказал в интервью BBC руководитель "Рейтинга" Алексей Антипович, "молодое поколение – это самые большие пессимисты в украинском обществе. Молодежь перестает видеть свое будущее в этой стране". Собственно, в этом нет ничего удивительного, так как будущего у этой страны нет", – подытожила эксперт.
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