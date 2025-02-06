Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250206/v-krymu-obyasnili-vysokiy-uroven-podderzhki-svo-rossiyanami-1143976476.html
В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами
В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами
Высокий уровень поддержки россиянами проведения специальной военной операции свидетельствует о сохранении в российском обществе чувства единства и способности к РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T21:07
2025-02-06T21:07
общество
эксклюзивы риа новости крым
наталья киселева
вциом
опрос
мнения
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:291:2972:1963_1920x0_80_0_0_54ba9f04347c5eb92aa9588901bde6ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Высокий уровень поддержки россиянами проведения специальной военной операции свидетельствует о сохранении в российском обществе чувства единства и способности к массовой сплоченности в ситуации глобальных угроз для Родины. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опороса, согласно которым проведение СВО спустя три года после ее начала поддерживают на данный момент 67% граждан страны. На протяжении всех трех лет этот показатель составлял 65-68%.При этом на Украине, по словам эксперта, наблюдается обратная ситуация. По данным недавнего опроса украинской соцслужбы "Рейтинг", более половины респондентов (55%) заявляют об ухудшении уровня сплоченности в обществе за последний год.Как отметили социологи, проводившие не только количественные исследования, но и качественные в рамках фокус-групп, граждане Украины находятся в состоянии постоянного напряжения, а боевой дух, который фиксировался в начале СВО, к настоящему времени снижается, указала социолог.Киевский международный институт социологии в свою очередь в прошлом году впервые зафиксировал снижение удельного веса украинцев, готовых терпеть войну. При этом отмечалось, что наибольшее падение отмечается на юге (с 68% до 50%) и на востоке (с 70% до 38%).Хотя полностью доверять соцопросам на Украине не стоит, прежде всего, из-за низкой откровенности респондентов, которым в случае откровенных ответов грозят серьезные неприятности, а также по причине зависимости украинских социологических служб, как и всей Украины, от внешнего финансирования, уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.Однако в целом, в отличие от настроений в российском обществе, украинские социологии отмечают высокий уровень апатии на Украине, причем в различных категориях граждан, независимо от их возраста, пола и региона проживания, добавила Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – соцопросЧисло готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопросХотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48d7974a2674b235aadd68453cc44aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, наталья киселева, вциом, опрос, мнения, вооруженные силы россии
В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами

Высокий уровень поддержки СВО говорит о сплоченности российского общества – эксперт

21:07 06.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Высокий уровень поддержки россиянами проведения специальной военной операции свидетельствует о сохранении в российском обществе чувства единства и способности к массовой сплоченности в ситуации глобальных угроз для Родины. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опороса, согласно которым проведение СВО спустя три года после ее начала поддерживают на данный момент 67% граждан страны. На протяжении всех трех лет этот показатель составлял 65-68%.

"СВО привела к консолидации российского общества, что и отражают результаты опроса ВЦИОМ. Такой высокий уровень поддержки свидетельствует, на мой взгляд, прежде всего о том, что несмотря на смутное время после развала Советского Союза и целенаправленного уничтожения нашей идентичности, в российском сообществе сохранилось чувство единства и, как у нас не раз уже было в истории, способность к массовому сплочению, когда "Отечество в опасности", – сказала Киселева.

При этом на Украине, по словам эксперта, наблюдается обратная ситуация. По данным недавнего опроса украинской соцслужбы "Рейтинг", более половины респондентов (55%) заявляют об ухудшении уровня сплоченности в обществе за последний год.
Как отметили социологи, проводившие не только количественные исследования, но и качественные в рамках фокус-групп, граждане Украины находятся в состоянии постоянного напряжения, а боевой дух, который фиксировался в начале СВО, к настоящему времени снижается, указала социолог.
Киевский международный институт социологии в свою очередь в прошлом году впервые зафиксировал снижение удельного веса украинцев, готовых терпеть войну. При этом отмечалось, что наибольшее падение отмечается на юге (с 68% до 50%) и на востоке (с 70% до 38%).
Хотя полностью доверять соцопросам на Украине не стоит, прежде всего, из-за низкой откровенности респондентов, которым в случае откровенных ответов грозят серьезные неприятности, а также по причине зависимости украинских социологических служб, как и всей Украины, от внешнего финансирования, уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Однако в целом, в отличие от настроений в российском обществе, украинские социологии отмечают высокий уровень апатии на Украине, причем в различных категориях граждан, независимо от их возраста, пола и региона проживания, добавила Киселева.

"Как сказал в интервью BBC руководитель "Рейтинга" Алексей Антипович, "молодое поколение – это самые большие пессимисты в украинском обществе. Молодежь перестает видеть свое будущее в этой стране". Собственно, в этом нет ничего удивительного, так как будущего у этой страны нет", – подытожила эксперт.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – соцопрос
Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымОбществоНаталья КиселеваВЦИОМОпросМненияВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить
21:26Восемь волн атак: попытка контрнаступления ВСУ в Курской области сорвана
21:21На Кубань идет сильный шторм
21:07В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами
20:41Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
20:23В Алуште простились с героем спецоперации ефрейтором Сергеем Маликовым
20:06В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах
19:38Поток транспорта по сухопутному коридору превысил трафик Крымского моста
19:24Еще два члена ячейки "Хизб ут-Тахрир"* арестованы в Крыму
19:13На трассе "Таврида" установят энергосберегающее освещение - Аксенов
19:06Сокрушительный удар: что Трамп задумал через USAID
18:53Каким вузам в РФ нужны бюджетные места в первую очередь – ответ Путина
18:35Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов
18:22Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками
18:06Путин поручил изменить школьные программы по математике и другим наукам
17:48Житель Херсонской области получил 12,5 лет за госизмену
17:40Рейд в Севастополе открыт
17:37В Севастополе повысят два вида социальных выплат
17:30СБУ обвинила главу МЧС Крыма в "госизмене"
17:22Выехал на "встречку": два человека погибли в страшном ДТП на Кубани
Лента новостейМолния