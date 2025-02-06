https://crimea.ria.ru/20250206/v-krymu-obyasnili-vysokiy-uroven-podderzhki-svo-rossiyanami-1143976476.html

В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами

В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В Крыму объяснили высокий уровень поддержки СВО россиянами

Высокий уровень поддержки россиянами проведения специальной военной операции свидетельствует о сохранении в российском обществе чувства единства и способности к РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T21:07

2025-02-06T21:07

2025-02-06T21:07

общество

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наталья киселева

вциом

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Высокий уровень поддержки россиянами проведения специальной военной операции свидетельствует о сохранении в российском обществе чувства единства и способности к массовой сплоченности в ситуации глобальных угроз для Родины. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опороса, согласно которым проведение СВО спустя три года после ее начала поддерживают на данный момент 67% граждан страны. На протяжении всех трех лет этот показатель составлял 65-68%.При этом на Украине, по словам эксперта, наблюдается обратная ситуация. По данным недавнего опроса украинской соцслужбы "Рейтинг", более половины респондентов (55%) заявляют об ухудшении уровня сплоченности в обществе за последний год.Как отметили социологи, проводившие не только количественные исследования, но и качественные в рамках фокус-групп, граждане Украины находятся в состоянии постоянного напряжения, а боевой дух, который фиксировался в начале СВО, к настоящему времени снижается, указала социолог.Киевский международный институт социологии в свою очередь в прошлом году впервые зафиксировал снижение удельного веса украинцев, готовых терпеть войну. При этом отмечалось, что наибольшее падение отмечается на юге (с 68% до 50%) и на востоке (с 70% до 38%).Хотя полностью доверять соцопросам на Украине не стоит, прежде всего, из-за низкой откровенности респондентов, которым в случае откровенных ответов грозят серьезные неприятности, а также по причине зависимости украинских социологических служб, как и всей Украины, от внешнего финансирования, уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.Однако в целом, в отличие от настроений в российском обществе, украинские социологии отмечают высокий уровень апатии на Украине, причем в различных категориях граждан, независимо от их возраста, пола и региона проживания, добавила Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – соцопросЧисло готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопросХотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наталья киселева, вциом, опрос, мнения, вооруженные силы россии