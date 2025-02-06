https://crimea.ria.ru/20250206/v-krymu-obestocheny-139-podstantsiy---bolee-18-tysyach-chelovek-bez-sveta-1143968827.html

В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света

В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света

Из-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду в Крыму обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T16:52

2025-02-06T16:52

2025-02-06T17:16

гуп рк "крымэнерго"

владимир воронкин

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лэп

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Из-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду в Крыму обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Отключены 139 трансформаторных подстанций (ТП) – 8245 точек поставок, 18316 человек. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК "Крымэнерго" принимает дополнительные меры для обеспечения надежной работы объектов электросетевого комплекса. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, рассказали на предприятии.Сильный порывистый ветер значительно затрудняет выполнение восстановительных работ на линиях электропередачи. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, отметили в "Крымэнерго".Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии ГУП РК "Крымэнерго":8-800-506-00-12, 8-800-777-12-71 - с мобильного;0-800-506-00-12, 0-800-777-12-71 - со стационарного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг

https://crimea.ria.ru/20250206/krym-zametet-snegom-1143961976.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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