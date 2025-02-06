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В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света
В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света
Из-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду в Крыму обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T16:52
2025-02-06T17:16
гуп рк "крымэнерго"
владимир воронкин
министерство топлива и энергетики рк
новости крыма
электросети крыма
лэп
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Из-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду в Крыму обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Отключены 139 трансформаторных подстанций (ТП) – 8245 точек поставок, 18316 человек. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК "Крымэнерго" принимает дополнительные меры для обеспечения надежной работы объектов электросетевого комплекса. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, рассказали на предприятии.Сильный порывистый ветер значительно затрудняет выполнение восстановительных работ на линиях электропередачи. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, отметили в "Крымэнерго".Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии ГУП РК "Крымэнерго":8-800-506-00-12, 8-800-777-12-71 - с мобильного;0-800-506-00-12, 0-800-777-12-71 - со стационарного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
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гуп рк "крымэнерго", владимир воронкин, министерство топлива и энергетики рк, новости крыма, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света

В Крыму более 18 тысяч человек остались без света из-за непогоды

16:52 06.02.2025 (обновлено: 17:16 06.02.2025)
 
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
Снег в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Из-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду в Крыму обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"По состоянию на 16:00 часов обесточены абоненты в г. Симферополь, г. Керчь, г. Феодосия, а также населенных пунктах в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах", – сказано в сообщении.
Отключены 139 трансформаторных подстанций (ТП) – 8245 точек поставок, 18316 человек. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.
В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК "Крымэнерго" принимает дополнительные меры для обеспечения надежной работы объектов электросетевого комплекса. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, рассказали на предприятии.

Сильный порывистый ветер значительно затрудняет выполнение восстановительных работ на линиях электропередачи. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, отметили в "Крымэнерго".
Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии ГУП РК "Крымэнерго":
8-800-506-00-12, 8-800-777-12-71 - с мобильного;
0-800-506-00-12, 0-800-777-12-71 - со стационарного.
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ГУП РК "Крымэнерго"Владимир ВоронкинМинистерство топлива и энергетики РКНовости КрымаЭлектросети КрымаЛЭПОтключение электроэнергии
 
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