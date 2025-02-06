В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света
В Крыму более 18 тысяч человек остались без света из-за непогоды
16:52 06.02.2025 (обновлено: 17:16 06.02.2025)
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Из-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду в Крыму обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"По состоянию на 16:00 часов обесточены абоненты в г. Симферополь, г. Керчь, г. Феодосия, а также населенных пунктах в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах", – сказано в сообщении.
Отключены 139 трансформаторных подстанций (ТП) – 8245 точек поставок, 18316 человек. Аварийные бригады выполняют восстановительные работы.
В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК "Крымэнерго" принимает дополнительные меры для обеспечения надежной работы объектов электросетевого комплекса. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, рассказали на предприятии.
Сильный порывистый ветер значительно затрудняет выполнение восстановительных работ на линиях электропередачи. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, отметили в "Крымэнерго".
Сильный порывистый ветер значительно затрудняет выполнение восстановительных работ на линиях электропередачи. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, отметили в "Крымэнерго".
Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии ГУП РК "Крымэнерго":
8-800-506-00-12, 8-800-777-12-71 - с мобильного;
0-800-506-00-12, 0-800-777-12-71 - со стационарного.
8-800-506-00-12, 8-800-777-12-71 - с мобильного;
0-800-506-00-12, 0-800-777-12-71 - со стационарного.
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