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В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах

В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах

В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T20:06

2025-02-06T20:06

2025-02-06T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс.Движение ограничено на следующих участках дорог общего пользования регионального значения: Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе дорожной техники.Сильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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