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В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах
В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах
В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T20:06
2025-02-06T20:24
ситуация на дорогах крыма
ограничение движения
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс.Движение ограничено на следующих участках дорог общего пользования регионального значения: Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе дорожной техники.Сильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах

В Крыму из-за снегопада ограничили движение на участках трех автодорог

20:06 06.02.2025 (обновлено: 20:24 06.02.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаСотрудники ГАИ дежурят на заснеженных дорогах Крыма
Сотрудники ГАИ дежурят на заснеженных дорогах Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс.

"Министерство транспорта Республики Крым сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение для всех транспортных средств с 6 февраля и на период устранения последствий ухудшения дорожной ситуации", - говорится в сообщении.

Движение ограничено на следующих участках дорог общего пользования регионального значения:
  1. 1
    Белогорск-Феодосия от села Грушевка до города Старый Крым
  2. 2
    Алушта- Судак-Феодосия от Судака до поворота на село Краснокаменка
  3. 3
    Грушевка-Судак от села Переваловка до села Лесное
Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе дорожной техники.
Сильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
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Погода - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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