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В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах
В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах
В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T20:06
2025-02-06T20:06
2025-02-06T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс.Движение ограничено на следующих участках дорог общего пользования регионального значения: Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе дорожной техники.Сильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму из-за снегопада ограничили движение машин на трех дорогах
В Крыму из-за снегопада ограничили движение на участках трех автодорог
20:06 06.02.2025 (обновлено: 20:24 06.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс.
"Министерство транспорта Республики Крым сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение для всех транспортных средств с 6 февраля и на период устранения последствий ухудшения дорожной ситуации", - говорится в сообщении.
Движение ограничено на следующих участках дорог общего пользования регионального значения:
1 Белогорск-Феодосия от села Грушевка до города Старый Крым
2Алушта- Судак-Феодосия от Судака до поворота на село Краснокаменка
3Грушевка-Судак от села Переваловка до села Лесное
Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе дорожной техники.
Сильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
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