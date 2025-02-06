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В этот день Космос узнал "Гагарина": из истории Крымской обсерватории - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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https://crimea.ria.ru/20250206/v-etot-den-v-kosmos-vyshel-gagarin-iz-istorii-krymskoy-observatorii-1143941044.html
В этот день Космос узнал "Гагарина": из истории Крымской обсерватории
В этот день Космос узнал "Гагарина": из истории Крымской обсерватории - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В этот день Космос узнал "Гагарина": из истории Крымской обсерватории
6 февраля – знаменательный день в истории Крымской астрофизической обсерватории. В этот день в 1968 году советский и российский астроном Людмила Ивановна Черных РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T12:21
2025-02-06T12:45
инфографика
космос
крым
наука и технологии
природа
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. 6 февраля – знаменательный день в истории Крымской астрофизической обсерватории. В этот день в 1968 году советский и российский астроном Людмила Ивановна Черных открыла астероид главного пояса, который назвала в честь Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина.В память о нем 25 сентября 1971 года этот астероид получил имя "Гагарин", о чем свидетельствует циркуляр № 3185 Центра малых планет.Людмилу и Николая Черных часто называют "звездным семейством". На двоих они открыли более 1200 астероидов, рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Программа оказалась очень успешной. Вплоть до середины девяностых годов супруги Черных оставались рекордсменами по количеству обнаруженных ими небесных тел. На личном счету Людмилы Черных - более 260 малых планет, в число которых входят астероиды."Гагарин" - каменистый фоновый астероид, сообщает о нем Музей космонавтики в Москве. Его диаметр – всего около девяти километров.Первооткрыватели небесных тел имеют право самостоятельно их называть. Так с легкой руки известных российских ученых Николая и Людмилы Черных на просторах космоса теперь существуют астероиды "Гагарин", "Чайковский", "Глинка", "Маяковский", "Циолковский" и многие другие. Есть там и астероид "Черных", открытый в 1979 году чехословацким астрономом Антонином Мркосом.О задачах и истории Крымской обсерватории – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астероид может столкнуться с ЗемлейСерия мощных вспышек произошла на СолнцеКрупный астероид пролетит над Землей в ночь на вторник: есть ли опасность
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космос, крым, наука и технологии, природа, инфографика, крымская астрофизическая обсерватория (крао), история
В этот день Космос узнал "Гагарина": из истории Крымской обсерватории

6 февраля крымский астроном Людмила Черных открыла астероид "Гагарин"

12:21 06.02.2025 (обновлено: 12:45 06.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. 6 февраля – знаменательный день в истории Крымской астрофизической обсерватории. В этот день в 1968 году советский и российский астроном Людмила Ивановна Черных открыла астероид главного пояса, который назвала в честь Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина.
В память о нем 25 сентября 1971 года этот астероид получил имя "Гагарин", о чем свидетельствует циркуляр № 3185 Центра малых планет.
Людмилу и Николая Черных часто называют "звездным семейством". На двоих они открыли более 1200 астероидов, рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
"Они работали на двойном цейсовском астрографе - это телескоп, который достался обсерватории по репарации. Он предназначен для поисковых исследований. И вот они освоили этот инструмент и с шестидесятых годов развивали на нем программу открытия неизвестных астероидов", - сказал он.
Программа оказалась очень успешной. Вплоть до середины девяностых годов супруги Черных оставались рекордсменами по количеству обнаруженных ими небесных тел. На личном счету Людмилы Черных - более 260 малых планет, в число которых входят астероиды.
"Гагарин" - каменистый фоновый астероид, сообщает о нем Музей космонавтики в Москве. Его диаметр – всего около девяти километров.
Первооткрыватели небесных тел имеют право самостоятельно их называть. Так с легкой руки известных российских ученых Николая и Людмилы Черных на просторах космоса теперь существуют астероиды "Гагарин", "Чайковский", "Глинка", "Маяковский", "Циолковский" и многие другие. Есть там и астероид "Черных", открытый в 1979 году чехословацким астрономом Антонином Мркосом.
О задачах и истории Крымской обсерватории – в инфографике РИА Новости Крым.
Крымская обсерваторияКрымская обсерватория
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