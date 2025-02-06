https://crimea.ria.ru/20250206/udarila-rebenka-nozhom---zhitelnitsu-kubani-khotyat-prinuditelno-lechit-1143963735.html

Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить

Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить

Жительницу Кубани, ударившую ножом подругу своей дочери, хотят отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T14:28

2025-02-06T14:28

2025-02-06T14:28

покушение

происшествия

краснодарский край

закон и право

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жительницу Кубани, ударившую ножом подругу своей дочери, хотят отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.Инцидент произошел в ноябре в Ивановской станице Красноармейского района. 42-летняя женщина ударила ножом девочку, которая пришла к ним в гости. Пострадавшая была госпитализирована.Уточняется, что женщину обвиняют в покушении на убийство. Суд решит вопрос о применении к ней принудительных мер медицинского характера. Сейчас фигурантка содержится в специализированном медучреждении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочериВыбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малышаПытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покушение, происшествия, краснодарский край, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости