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Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить
Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить
Жительницу Кубани, ударившую ножом подругу своей дочери, хотят отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T14:28
2025-02-06T14:28
покушение
происшествия
краснодарский край
закон и право
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жительницу Кубани, ударившую ножом подругу своей дочери, хотят отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.Инцидент произошел в ноябре в Ивановской станице Красноармейского района. 42-летняя женщина ударила ножом девочку, которая пришла к ним в гости. Пострадавшая была госпитализирована.Уточняется, что женщину обвиняют в покушении на убийство. Суд решит вопрос о применении к ней принудительных мер медицинского характера. Сейчас фигурантка содержится в специализированном медучреждении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за гибель восьмимесячной дочериВыбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малышаПытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор
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РИА Новости Крым
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покушение, происшествия, краснодарский край, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить

На Кубани хотят принудительно лечить напавшую с ножом на ребенка женщину

14:28 06.02.2025
 
© Depositphotos.com Shutter2uСилуэт человека за стеклянными блоками
Силуэт человека за стеклянными блоками - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Depositphotos.com Shutter2u
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жительницу Кубани, ударившую ножом подругу своей дочери, хотят отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в ноябре в Ивановской станице Красноармейского района. 42-летняя женщина ударила ножом девочку, которая пришла к ним в гости. Пострадавшая была госпитализирована.

"По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими", - сообщает следствие.

Уточняется, что женщину обвиняют в покушении на убийство. Суд решит вопрос о применении к ней принудительных мер медицинского характера. Сейчас фигурантка содержится в специализированном медучреждении.
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ПокушениеПроисшествияКраснодарский крайЗакон и правоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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